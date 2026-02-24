ゴンチャ「いちご杏仁」が今年も登場！ キーホルダー付きの数量限定セットも用意
台湾ティーカフェ「Gong cha（ゴンチャ）」は、2月26日（木）から、春の定番ドリンク「いちご杏仁」を、全国の店舗で販売する。
【写真】ミニチュアサイズがかわいい！ キーホルダー付きセットなど「いちご杏仁」商品一覧
■昨年最大ヒットの“春ドリンク”が再登場
今回登場するのは、昨年「ゴンチャ」の期間限定ドリンク史上最大のヒットを記録した“春の風物詩”「いちご杏仁」シリーズ。
今年はベースに、初登場の際、絶大なインパクトを残した「阿里山ウーロンティー」を4年ぶりに採用。とろぷる食感の杏仁豆腐と甘酸っぱいストロベリー、そこに華やかな阿里山ウーロンティーが重なり合い、心ほどけるおいしさが口の中いっぱいに広がるという。
そしてラインナップは、飲むデザートのようにリッチでコクのある「いちご杏仁 ミルクティー」、ひんやりなめらかな「いちご杏仁 ジェラッティー」、すっきり香ばしい「いちご杏仁 アーモンドミルクティー」の3種。さらに、単品で追加できる「いちご杏仁 トッピング」も展開される。
また、Lサイズの「いちご杏仁」と「いちご杏仁 キーホルダー」がセットになったMy Gong cha会員限定「いちご杏仁満喫セット」を販売。加えて、「いちご杏仁」購入者に先着でプレゼントされるオリジナルデザインのステッカーも用意され、幸せな春のひとときを満喫可能だ。
