『日プ新世界』新グループは日韓同時デビューへ！ ファイナルは6．6生放送
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』記者発表会が、2月24日（火）に開催され、デビューメンバーが決定するファイナルは、6月6日（土）に日本テレビ系列全国ネットで生放送、Leminoで生配信されることに加え、今シーズンのデビューグループは“日韓同時デビュー”が決まっていることが発表された。
【写真】すでに個性爆発！ 『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生82名
■ディーン「一大きなご声援と清き一票を」
3月26日（木）の21時00分から、映像配信サービス「Lemino」で独占無料配信される本シリーズは、JO1、INIやME:Iなどを輩出してきた大人気サバイバルオーディション番組の第4弾。
今回の『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』は、番組の規模を日本国内から世界へと拡大し、国籍や出身地などを問わず応募が可能となるのが特徴で（一部の地域を除く）、国民プロデューサー＆SEKAIプロデューサーをはじめとする全世界の視聴者とともに、新たなボーイズグループ誕生を目指す。
本イベントには、練習生82名と、ディーン・フジオカ（国民プロデューサー代表）、少女時代のチェ・スヨン（SEKAI プロデューサー代表）、トレーナーの安達祐人、KAITA、川畑要（CHEMISTRY）、Kevin Woo、仲宗根梨乃が登壇。
練習生経験のあるスヨンは「現在はプロフェッショナルな方々たちとともにお仕事をしているので、ドリーマーと呼べる方たちをこんなにも間近に感じるのはすごく久しぶりです。練習生の皆さんは、まだまだ足りない部分がありますが、“未完成の原石”のような魅力があると思います」と練習生たちの魅力を語る。
またディーンは、オーディションの過程の中には、いろんな新ルールやサプライズといった仕掛けがあると明かし、「酷だなと言う見方もありますが、僕はこんなにも恵まれている環境はないと思っています」と厳しいながらも実になる経験が待ち受けているとコメント。
「自分の経験から見ても、リアリティーのある設計で、デビュー時点ですでにこれらを経験できるというのは長い目で見た時に面白いことになると思います」とし、「国民プロデューサー、SEKAI プロデューサー代表、視聴者の皆さん、あなたの一票が、この新しい世界、そしてグループを作っていきます。皆さんの大きなご声援と清き一票をよろしくお願いいたします。一緒に新世界を作り上げていきましょう」と呼びかけた。
今シーズンは、38人の「練習生候補」から101人の「練習生」に入るメンバーを選ぶ「101PASS」を2月上旬に実施済み。投票期間はすでに終了しており、誰が101人のに選ばれたかは3月26日（木）初回放送で明かされる。
オーディション『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』は、3月26日（木）の21時00分から、映像配信サービス「Lemino」で独占無料配信。ファイナルは、6月6日（土）に日本テレビ系列全国ネットで生放送＆Leminoで生配信。
