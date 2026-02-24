お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）21日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。親交が深く、プライベートでの食事でいつもおごってくれる男性タレントを明かした。

この日はタレントの武井壮とともに東京・湾岸エリアをぶらり旅。隅田川をクルージングや豊洲市場の絶品食べ歩きグルメ、癒やしの動物とのふれあい体験、Bリーグ観戦など日帰り旅を楽しんだ。

2人は10年前からラジオ番組で共演していて、10年前からラジオ番組で共演していて、よく食事に出かける仲だという。

番組では、街中にあるワイナリーへ。朝からワインを楽しみながらトークを楽しむ中、大久保は「ラジオがありがたいことに10年ぐらい続いていて、だいたい9時過ぎに終わる。で、そこからご飯に行って。これがまたありがたいのがだいたい武井さんがおごってくれるという今、システム化されましたね」と苦笑した。

武井も「女の子に払わせるのはちょっと違うって思ってるんで」とキッパリ。大久保も「昭和のね、考え方でね。私のことをちゃんと“女の子”ってまず言ってくれるところが本当に貴重でありがたい。今、なかなかそんな」ともらした。

武井も「一生おごるって言ってましたよね」と話すと、大久保は「裏で本当に“金ヅル”“財布”だとは言ってますけどね」と笑った。