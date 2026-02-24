表彰式後に金メダル獲得を祝う米国のアイスホッケー女子代表チーム＝19日/Andreas Rentz/Getty Images

（CNN）ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）アイスホッケー女子で金メダルを獲得した米国代表チームは、トランプ米大統領の一般教書演説への招待を辞退した。日程上の都合を理由としている。

この招待に先立ちトランプ氏は22日、歴史的な五輪優勝を果たした米アイスホッケー男子チームに電話で祝意を伝え、チームをワシントンに招くために軍用機を派遣するとまで申し出ていた。

「24日夜に一般教書演説を行う。望むなら軍用機か何かを送ることもできる。最高の夜だ。最大の演説だ」とトランプ氏が呼びかけると「参加するぞ」という歓声が上がった。

トランプ氏はさらに「女子チームも呼ばなければならないのは分かっているだろう」と付け加え、もし招待しなければ「おそらく弾劾（だんがい）されると思う」と述べた。

男子チームのメンバーはこれに笑って応じた。この場面と選手たちの反応はSNSで大きな反発を招いた。

女子チームの広報によると、男女両チームは24日に予定されているトランプ氏の演説に正式に招待された。男子選手らが出席するかどうかは不明だが、女子チームは招待を辞退した。

広報はすでに予定されていた学業・職業上の予定があり、参加できないと説明。「招待に含めてもらったことを光栄に思い、その認識に感謝している」と述べた。

両チームはいずれもカナダとの激戦を制して金メダルを獲得した。女子は19日に延長戦の末2対1で勝利し、男子も22日に2対1で延長戦を制した。