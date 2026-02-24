東京Ｖが２４日、ヴェルディグラウンドで明治安田Ｊ１百年構想リーグ東の第４節・横浜ＦＭ戦（２８日・日産スタジアム）に向けて全体練習を行った。

ホームで迎えた開幕戦では水戸に３―１で勝利し、第２節の柏戦も０―１の後半にＦＷ染野の同点弾、終了間際のＭＦ福田の豪快な勝ち越し弾で２―１で逆転勝ち。さらに前節の町田戦も０―２の後半終了間際にＦＷ山見のミドルシュートで１点差に迫り、ＤＦ吉田のヘディングシュートで同点に追いつくと、最後はＰＫ戦を制して開幕３連勝とした。

首位と好調のチームだが、慢心する様子もなく、オフ明けのこの日の全体練習でも、全員が３００メートルを５本、１５００メートルを１本走ってから、ボールを使った練習メニューへと移り、実戦形式の練習を含めてハードなトレーニングを行った。

百年構想リーグは「独立した別大会の公式試合」のためＪ１の記録にはならないが、開幕４連勝となれば、Ｊの公式リーグ戦では初となる。開幕前に城福監督が「結果を出しながら、成長させていく。この『成長』っていう単語に尽きる半年間なのかな思います」と話していたように、試合を重ねるごとに強くなっていくことが新シーズンに向けた目標だが、３連敗中の横浜ＦＭを倒して、クラブ史に新たな歴史を刻めれば、大きな自信にもつながるはずだ。