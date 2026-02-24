理系に刺さる!? キムワイプ公式X「シール帳」公開に「『進捗ダメです』が個人的にツボ」「えぇーキムタオルシールも欲しい」の声

理系に刺さる!? キムワイプ公式X「シール帳」公開に「『進捗ダメです』が個人的にツボ」「えぇーキムタオルシールも欲しい」の声