パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が２４日、自身のインスタグラムを更新。アドバイザーとして参加した３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の侍ジャパン宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）の感想をつづった。

私服姿の集合写真を公開したダルビッシュは「宮崎最後の夜は決起集会に参加させていただきました。菊池くんが大量のワインを持ってきてくれて大変盛り上がり、あっという間の楽しい時間でした」と、２３日夜の決起集会の様子を紹介した。

侍ジャパンは２４日に宮崎合宿を打ち上げ、２７、２８日の壮行試合・中日戦（バンテリンＤ）に向けて移動するが、ダルビッシュは離脱する。「自分はここで家族のもとへ戻りますが選手の皆さんが健康に大会を迎え、東京ドームで躍動する姿が観られることを楽しみにしています。またマイアミで」と再会を約束した。

右腕は前回の２３年大会では世界一に貢献。アメリカとの決勝戦にも登板した。だが、昨年１０月に右肘手術を受けた影響で今季は全休の見込み。ＷＢＣへの出場は断念したが、連覇を目指す侍ジャパンのために「アドバイザー」として参加することを決断し、合宿初日の１４日から合流していた。