【築地銀だこ】3日間限定、ソースたこ焼がサンキュー価格(税別390円)に! - 29周年「大創業祭」開催
ホットランドホールディングスが展開する築地銀だこは3月4日から、「大創業祭」を築地銀だこ店舗(一部除く)で開催する。
築地銀だこ「大創業祭」
○たこ焼を「サンキュー価格」で提供
築地銀だこは2026年3月14日に創業29周年を迎える。感謝の気持ちを込めて、3月4日・5日・6日の3日間、「ぜったいうまい!! たこ焼(ソース、8個入り)」をサンキュー価格(税別390円/税込421円)で提供する。店内飲食の場合は税率・価格が異なる。
ぜったいうまい‼ たこ焼(ソース、1舟8個入り)
期間中は同商品のみの販売となり、それ以外の各種たこ焼、たい焼、ソース焼きそば等のフード商品は販売休止となる(ドリンクのみ販売)。購入は「1人、1会計2舟まで」。
キャンペーン対象外店舗はこちらで確認できる。
○3月7日・8日・14日はスタンプ増量
スタンプが貯まるとたこ焼が無料でもらえる「銀だこスタンプカード」のスタンプが、3月7日は2倍、8日は3倍になる。さらに、創業記念日にあたる3月14日もスタンプ3倍を実施する。
紙の銀だこスタンプカード、銀だこアプリ内の「デジタルスタンプカード」ともに押印対象となる。
