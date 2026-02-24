ポテチの代わりに「干しいも」を！腹持ち抜群で自然な甘みが脳を満たす最強のヘルシー間食とは？【カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣】

ヘルシーな間食の存在を知らずに中毒性の高いおやつを食べ続ける

痩せられない人の共通点、ダラダラ食べ続けてしまうこと。特に日常的に食べていると記憶にすら残っていません。ポイントは間食。

たとえばクッキー、ケーキ、チョコレートにスナック菓子、それらがNG30食品に入っていますよね。でも大丈夫！ここまで読んでくれたあなたはおわかりかと思いますが、3日坊主ダイエットならOFFの日に味わえます。そして、期待通り抜け道も用意してありますよ。

ONの日のおやつとして適しているのは「マゴワヤサシイコ」の仲間たち。具体的には「干しいも」「ミックスナッツ」など。ヘルシーで食べ応えがあるので満足感もあります。また「高カカオチョコレート」もONの日のおやつに向いています。

一般的なチョコレートで気になる糖分は少なく、代謝アップにつながるカカオポリフェノールたっぷり。強い味方なのです。

ところで甘いものが食べたくなるのは、漢方的には消化吸収、血流などの不調が原因とも言われています。そんなとき体が欲しているのは自然な甘み。いもやかぼちゃ、玄米などをよく噛んで深い甘みを味わってみてください。満たされますよ。

最近コンビニでは、糖質が抑えられたヘルシーなお菓子がたくさん並んでいます。食べ切りサイズなのも嬉しいですよね。出先でおやつが食べたくなったときの救世主になってくれますよ。

どうしてもおやつを食べたいときは

ミックスナッツ

カシューナッツやクルミ、アーモンドなどのミックスナッツは栄養素の宝庫。おやつにはおすすめだが、脂質量は多いので、１日に手のひら１杯程度の量にしよう。

高カカオチョコレート

ミルクチョコレートでは糖分高め。カカオ 70％ほどの高カカオチョコレートを飴のように舐めるとよい。

いも・栗・かぼちゃ

自然な甘みを摂れるいも・栗・かぼちゃをおやつに取り入れて。おすすめは「干しいも」。食べ応えがあり、腹持ちもいいので、おやつには抜群。ただし、１日70ｇほどに。

コンビニスイーツもおすすめ

セブン-イレブン【７プレミアム 糖質50％オフのワッフル】

糖質 50％オフでありながら、バターの味わいが感じられるやわらかいワッフル。162kcal。

ローソン【オーツブランの堅焼きおっとっと】

オーツブランとおからで作られていて、ノンフライ。１袋 151kcal と、とてもヘルシー。

ファミリーマート【香ばしい味わいくるみチョコレート】

くるみをチョコレートでコーティングしたロカボ商品。１袋201kcal。

※商品は販売が中止されたり、季節によって内容が異なることがあります

まとめ

太りにくい、おいしい間食は世の中にたくさんある。

【出典】『カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣』著：治療家・ダイエットコーチ 野上 浩一郎