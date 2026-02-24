通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は９％付近 スポットで円安進行
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.03 5.80 8.14 7.09
1MO 9.72 6.03 8.61 7.28
3MO 9.67 6.18 8.78 7.48
6MO 9.60 6.44 8.84 7.64
9MO 9.63 6.75 8.92 7.84
1YR 9.56 6.89 8.94 7.92
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.54 9.48 7.82
1MO 9.11 9.70 8.01
3MO 9.37 9.67 7.91
6MO 9.52 9.69 8.03
9MO 9.62 9.84 8.19
1YR 9.60 9.85 8.22
東京時間16:47現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は９．０３％で推移している。ロンドン朝方には８．８％台へと小幅に低下していたが、再び９％台に乗せている。毎日新聞が「高市首相、追加利上げに難色示す 日銀・植田総裁との会談で」とのスクープ記事を報じたことで、市場は一気に円安に傾いた。ドル円は155円ちょうど付近から156円台乗せへと上伸している。ただ、短期ボラティリティーの上昇は比較的限定的。
