¡ÖHOT PEPPER Beauty AWARD 2026¡×¼ø¾Þ¼°¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ EXIT¡Ê·ó¶áÂç¼ù¤µ¤ó¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¡Ë¡¢²¦ÎÓ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
【写真を見る】【 王麗 】 「私が好きな男は...」　髪型の好み明かす　自身は「ショートヘアーに憧れ」
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤Ï¡¢àÆüº¢¤«¤é¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤éÂ¨¹ÔÆ°ÇÉ¡£¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢Á´ÎÏ¤ÇÕ»¤Ó¤¿°§»¢¡£·ó¶á¤µ¤ó¤«¤éà¤¹¤ê´ó¤êÊý¤¬¥¹¥±¥Ù¤¹¤®¤ëá¤È¡¢¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î·ó¶áÂç¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢àº£Æü¤ÏÈ±·¿¤Î¤³¤È¤ò¿§¡¹Ê¹¤±¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¼«¿È¤ÎÈ±¿§¤ÈÆ±¤¸¡Ë¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¥Ô¥ó¥¯¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Êá¤È¡¢ÉÔ°Â¤²¤Ë°ì¸À¡£àÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤á¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
BEST SALONÉôÌç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢·ó¶áÂç¼ù¤µ¤ó¤Ïà¾Þ¤òÅÏ¤¹Â¦¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Â´¶È¾Ú½ñ¤È¤«¤â¡¢¹»Ä¹ÀèÀ¸¤¬Ä´»Ò¾è¤Ã¤Æ¤¿¤é·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Þ¤º¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Íá¤È¡¢´·¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃËÀ¤Î¹¥¤¤ÊÈ±·¿¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿²¦ÎÓ¤µ¤ó¤¬à»ä¤¬¹¥¤¤ÊÃË¤Ï...á¤È¡¢²¦ÎÓ¤µ¤ó¤é¤·¤¤ÂçÃÀ¤Ë¸ì¤ê½Ð¤¹¤È¡¢àÌÓ¤ÈÌÓ¤Î´Ö¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÜ¤Ã¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£´Ý¸«¤¨¤ÎÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¥»¥¯¥·¡¼¤ÊºÙ¤«¤¤¥»¥Ã¥È¡Ê¤¬¹¥¤¡Ëá¤È¡¢²óÅú¡£
¼«¿È¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤È±·¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïà¤º¤Ã¤ÈÈ±¤ÎÌÓ¤¢¤ëÊý¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡¼¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È±¤ÎÌÓ¤¬¤³¤¦¸«¤¨¤ÆÅ·¥Ñ¤Ç¡¢¥·¥ã¡¼¿Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¹Å¤¤¡£½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢Çº¤ß¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²¦ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢·ó¶áÂç¼ù¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¹µ¤¨¼¼¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡¼¤¬Á´Éô°ì½ï¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿á¤È¡¢Ë½Ïª¡£·ó¶áÂç¼ù¤µ¤ó¤ÏÈ±·¿¤ËÌµÆÜÃå¤Ê¤Î¤«¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤¬È±¤ÎÌÓ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤½¤¦¤Çà¡Ê¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤Ï¡ËÆ±¤¸È±·¿¤«¤éÆ±¤¸È±·¿¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤é...¡£¸ÞÎÒ¤È¤«¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤Éá¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö2ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤È±·¿¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢à¥Á¥ã¥éÃË¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹á¤È¡¢¥Ë¥ä¤ê¡£ºÊ¤ÎËÜ¶¿°ÉÆà¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤éàËÜÅö¤Ë¥¤¥¤½÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Íá¤È¡¢¥Î¥í¥±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
