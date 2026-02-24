歌手で “T.M.Revolution” の西川貴教さんが、2月17日に56歳で逝去したロックバンド・LUNA SEAのドラマー、真矢さんの訃報を受け、自身のX（旧Twitter）を更新。長年の友に向けた、切実な追悼の意を表しました。



【写真を見る】【 LUNA SEA・真矢さん 死去 】 西川貴教さん追悼 「あえて返信しなかったのは…」 溢れる敬愛の念 「元気な姿で聞きたかった」





西川さんは、真矢さんが2025年11月に送っていたメッセージを引用し、「あの日、このメッセージにあえて返信しなかったのは、ちゃんと次会った時、元気な姿でこの言葉を聞きたかったから。少し遅くなったけど、『こちらこそ、ありがとう』」と投稿。病床の真矢さんとのやり取りがあったことを示唆し、再会を信じていた胸中を明かしました。







2人は、2025年11月に行われた「LUNATIC FEST. 2025」でも共演。当時、西川さんは同イベントで「想いを込めて歌わせてもらいました」と投稿し、真矢さんへのエールを一緒に届けてくれた早稲田大学応援部吹奏楽団や大学関係者への感謝を表明していました。







あえて返信を控えることで「再会の約束」に代えていたという、西川さんの切実な告白。真矢さんの訃報に際して綴られた「こちらこそ、ありがとう」という言葉には、親友の回復を最後まで信じ続け、共に歩んできた西川さんの深い敬愛の念が込められていました。



【担当：芸能情報ステーション】