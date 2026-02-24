NCTの公式SNSが更新。NCT DREAM（エヌシーティードリーム）のJENO（ジェノ）とJAEMIN（ジェミン）によるユニット・NCT JNJMのダンス動画が公開され、漫画から抜け出してきたかのようなビジュアルが話題となっている。

【動画＆写真】①「作画が完全に『NANA』」なジェミンとロングコート＆ブーツのジェノのダンス動画 ②スリムボトムスで脚長際立つダンス ③～⑥“ノミン”コンビの圧倒的美しさ！ティザー写真＆動画

■「作画が完全に『NANA』！？」NCT JNJM（ジェノ＆ジェミン）のビジュアルに注目

NCT JNJMは、2月23日に韓国で1st Mini Album『BOTH SIDES』をリリース。今回公開されたのは、同名タイトル曲「BOTH SIDES」のダンス動画だ。

ふたりは、ティザービジュアルでも大きな反響を呼んだオールブラックの装いで登場。ジェノは立ち襟の光沢感のあるロングコートにレザーグローブ、ロングブーツを合わせ、圧倒的な存在感を放つ。一方のジェミンは、セーラーキャップにリッチなファーコート、ヒールブーツをコーディネート。モードかつ耽美な雰囲気を漂わせた。

動画では、まずジェミン、続いてジェノがそれぞれのパートを歌いながら登場。その後は並んで視線を交わしながらダンスを披露。息の合った動きとふと見せる笑顔が、ふたりの強いケミストリーを印象付けている。

まるで二次元から飛び出してきたかのような姿に、SNSでは「ビジュアルがやばい」「顔が良すぎる」「3次元の奇跡」といった声が続出。特にジェミンのスタイリングは、漫画『NANA』の登場人物・大崎ナナを連想するファンが多く、「作画が完全に『NANA』」「本当に漫画から出てきたみたい」と絶賛のコメントが寄せられている。

■NCT JNJM、スリムボトムスで脚長際立つダンスも公開

なお、この動画に先駆けて、もう1本の「BOTH SIDES」ダンス動画も公開。こちらはMVの撮影セットで撮影されたもので、ブラックのスリムボトムスで足の長さ際立つスタイリング。足の動きを魅せる振り付けがより映える構成となっている。

■写真＆動画：“ノミン”コンビの圧倒的美しさとケミストリーが話題になったティザービジュアル