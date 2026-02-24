[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇161銘柄・下落95銘柄（東証終値比）
2月24日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは286銘柄。東証終値比で上昇は161銘柄、下落は95銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は76銘柄。うち値上がりが57銘柄、値下がりは10銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は640円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8946> エイシアンＳ 159.9 +45.9（ +40.3%）
2位 <5255> モンラボ 141.1 +26.1（ +22.7%）
3位 <7946> 光陽社 3270 +500（ +18.1%）
4位 <7719> 東京衡機 660 +100（ +17.9%）
5位 <402A> アクセルＨＤ 757 +100（ +15.2%）
6位 <6775> ＴＢグループ 218 +28（ +14.7%）
7位 <248A> キッズスター 1287 +144（ +12.6%）
8位 <6994> 指月電 1234 +127（ +11.5%）
9位 <7885> タカノ 1077 +81（ +8.1%）
10位 <6522> アスタリスク 429 +26（ +6.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9238> バリューＣ 836 -150（ -15.2%）
2位 <408A> ｉＳＢＡＩ 212 -9.9（ -4.5%）
3位 <2667> イメージワン 240.1 -10.9（ -4.3%）
4位 <9557> エアクロ 250.4 -9.6（ -3.7%）
5位 <4062> イビデン 9520 -364（ -3.7%）
6位 <7810> クロスフォー 223 -7（ -3.0%）
7位 <2342> トランスＧＧ 290.2 -8.8（ -2.9%）
8位 <4563> アンジェス 60.2 -1.8（ -2.9%）
9位 <4258> 網屋 2660 -65（ -2.4%）
10位 <504A> イノバセル 1025 -25（ -2.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9021> ＪＲ西日本 3383 +77.0（ +2.3%）
2位 <6981> 村田製 4100 +55.0（ +1.4%）
3位 <2768> 双日 6775.1 +75.1（ +1.1%）
4位 <6857> アドテスト 26900 +280（ +1.1%）
5位 <9433> ＫＤＤＩ 2645.2 +25.2（ +1.0%）
6位 <5802> 住友電 10477 +87（ +0.8%）
7位 <5803> フジクラ 25390 +200（ +0.8%）
8位 <4307> 野村総研 3585 +24（ +0.7%）
9位 <7203> トヨタ 3680 +24.0（ +0.7%）
10位 <8801> 三井不 2074 +13.5（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4062> イビデン 9520 -364（ -3.7%）
2位 <6724> エプソン 2087 -12.0（ -0.6%）
3位 <4568> 第一三共 2963 -15.0（ -0.5%）
4位 <6471> 日精工 1339.9 -6.6（ -0.5%）
5位 <5401> 日本製鉄 662 -1.9（ -0.3%）
6位 <8411> みずほＦＧ 6920 -10（ -0.1%）
7位 <8316> 三井住友ＦＧ 5803 -5（ -0.1%）
8位 <8309> 三井住友トラ 5400 -3（ -0.1%）
9位 <7201> 日産自 436 -0.2（ -0.0%）
10位 <8267> イオン 2320 -0.5（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース