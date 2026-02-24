　2月24日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは286銘柄。東証終値比で上昇は161銘柄、下落は95銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は76銘柄。うち値上がりが57銘柄、値下がりは10銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は640円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8946>　エイシアンＳ　　　159.9　+45.9（ +40.3%）
2位 <5255>　モンラボ　　　　　141.1　+26.1（ +22.7%）
3位 <7946>　光陽社　　　　　　 3270　 +500（ +18.1%）
4位 <7719>　東京衡機　　　　　　660　 +100（ +17.9%）
5位 <402A>　アクセルＨＤ　　　　757　 +100（ +15.2%）
6位 <6775>　ＴＢグループ　　　　218　　+28（ +14.7%）
7位 <248A>　キッズスター　　　 1287　 +144（ +12.6%）
8位 <6994>　指月電　　　　　　 1234　 +127（ +11.5%）
9位 <7885>　タカノ　　　　　　 1077　　+81（　+8.1%）
10位 <6522>　アスタリスク　　　　429　　+26（　+6.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9238>　バリューＣ　　　　　836　 -150（ -15.2%）
2位 <408A>　ｉＳＢＡＩ　　　　　212　 -9.9（　-4.5%）
3位 <2667>　イメージワン　　　240.1　-10.9（　-4.3%）
4位 <9557>　エアクロ　　　　　250.4　 -9.6（　-3.7%）
5位 <4062>　イビデン　　　　　 9520　 -364（　-3.7%）
6位 <7810>　クロスフォー　　　　223　　 -7（　-3.0%）
7位 <2342>　トランスＧＧ　　　290.2　 -8.8（　-2.9%）
8位 <4563>　アンジェス　　　　 60.2　 -1.8（　-2.9%）
9位 <4258>　網屋　　　　　　　 2660　　-65（　-2.4%）
10位 <504A>　イノバセル　　　　 1025　　-25（　-2.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9021>　ＪＲ西日本　　　　 3383　+77.0（　+2.3%）
2位 <6981>　村田製　　　　　　 4100　+55.0（　+1.4%）
3位 <2768>　双日　　　　　　 6775.1　+75.1（　+1.1%）
4位 <6857>　アドテスト　　　　26900　 +280（　+1.1%）
5位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　 2645.2　+25.2（　+1.0%）
6位 <5802>　住友電　　　　　　10477　　+87（　+0.8%）
7位 <5803>　フジクラ　　　　　25390　 +200（　+0.8%）
8位 <4307>　野村総研　　　　　 3585　　+24（　+0.7%）
9位 <7203>　トヨタ　　　　　　 3680　+24.0（　+0.7%）
10位 <8801>　三井不　　　　　　 2074　+13.5（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4062>　イビデン　　　　　 9520　 -364（　-3.7%）
2位 <6724>　エプソン　　　　　 2087　-12.0（　-0.6%）
3位 <4568>　第一三共　　　　　 2963　-15.0（　-0.5%）
4位 <6471>　日精工　　　　　 1339.9　 -6.6（　-0.5%）
5位 <5401>　日本製鉄　　　　　　662　 -1.9（　-0.3%）
6位 <8411>　みずほＦＧ　　　　 6920　　-10（　-0.1%）
7位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 5803　　 -5（　-0.1%）
8位 <8309>　三井住友トラ　　　 5400　　 -3（　-0.1%）
9位 <7201>　日産自　　　　　　　436　 -0.2（　-0.0%）
10位 <8267>　イオン　　　　　　 2320　 -0.5（　-0.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

