NHK『うたコン』SPで徳永英明×CHEMISTRY、坂本真綾×菅野よう子、純烈×M!LKら豪華コラボ 美川憲一が復帰後初のテレビ生歌唱
NHKの音楽番組『うたコン』の3月3日放送回（後7：30〜）は拡大版スペシャル。一夜限りのコラボレーションパフォーマンスが放送される。
今回の放送は、“絆の歌”がテーマ。デビュー40周年を迎えた徳永英明（※「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）がCHEMISTRYとの極上のハーモニーで「壊れかけのRadio」を披露する。さらに、翌日がデビュー記念日となる坂本冬美はデビュー曲「あばれ太鼓」を、M!LK・塩崎太智（※崎＝たつさき）＆曽野舜太による太鼓とともにパフォーマンスする。
さらに、三山ひろし×山内惠介は三波春夫の長編浪曲「あゝ松の廊下」、西川貴教×島津亜矢は「大都会」を歌唱。純烈×M!LK（佐野勇斗、山中柔太朗、吉田仁人）による「前略、道の上より」など、ここでしか見ることのできないスペシャルな共演が続々と届けられる。
そして、昨年大病を経験した美川憲一がステージで復帰後初となるテレビ生歌唱。闘病を支えた盟友・小林幸子との共演で名曲を披露する。
東日本大震災から15年の特集企画では、仙台の地から、さとう宗幸の「青葉城恋唄」、被災経験を胸に歩んできた9人組アイドルグループ・いぎなり東北産が歌う「3000days」、そして出演者全員で「花は咲く」を届ける。それぞれの“あの日から15年”の思いがつまったステージとなる。
さらに、デビュー30周年を迎える坂本真綾が「うたコン」に初登場。菅野よう子のピアノとともに、「約束はいらない〜プラチナ」をテレビ初披露する。西川、M!LK、山内の話題曲や徳永、CHEMISTRYの極上カバーにも注目だ。
■放送予定
3月3日（火） 後7：30〜後8：42＜NHK総合＞
■曲目
「3000days」いぎなり東北産
「ラヴ・イズ・オーヴァー」CHEMISTRY
「雪椿」小林幸子
「あばれ太鼓」坂本冬美／太鼓：M!LK（塩崎太智・曽野舜太）
「約束はいらない〜プラチナ」坂本真綾／Pf：菅野よう子
「青葉城恋唄」さとう宗幸 ※事前収録
「大都会」島津亜矢／西川貴教
「前略、道の上より」純烈／M!LK（佐野勇斗、山中柔太朗、吉田仁人）
「壊れかけのRadio」徳永英明／CHEMISTRY
「夢伝説」徳永英明
「Ignis-イグニス-」西川貴教
「生きる」美川憲一
「さそり座の女」美川憲一／小林幸子
「あゝ松の廊下」三山ひろし／山内惠介
「好きすぎて滅！」M!LK
「この世は祭り」山内惠介／ダンス：いぎなり東北産
「花は咲く」出演者全員／Pf：菅野よう子
■坂本真綾 コメント
初めての『うたコン』です。私が16歳で歌手としてデビューしたときの音楽プロデューサーであり、この30年間ずっと師匠のような母のような存在であり続けてくださった菅野よう子さんと一緒にステージに立てることをとても心強く思います。デビュー30周年の節目に素敵な機会をいただきありがとうございます。よろしくお願いします。
■菅野よう子 コメント
真綾ちゃんが30年歌い続けてくれたこともおめでとうですが、
30年もの間、あなたの人生の近くにこの音楽を置いてくれた聴き手のみなさんに、ありがとうを伝えたいです。
