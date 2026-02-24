『日プ新世界』KO.REN（小清水蓮）、練習生の“秘密”暴露「同部屋の人から“地鳴りニキ”と」
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の記者発表会が24日、都内で行われ、82人の練習生がお披露目された。練習生のKO.REN（小清水蓮）が、練習生の秘密を語った。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
MCを務めた久代萌美が、練習生の秘密を問われると、KO.RENは「JUNSEI（金安純正）くんについてですが」と笑顔を浮かべながら切り出し、「普段穏やかで優しい性格をしていますし、ご飯の時は楽しく話すいい方なのですが、同部屋の人からクレームがあって」とにやり。「寝るときにいびきが大きすぎて、あだ名が地鳴り」と暴露した。
これを受け、JUNSEIは「同部屋の人から“地鳴りニキ”と言われています」と苦笑い。「ショックなのですが、それくらい頑張っているので、努力の証かなと個人的には思っています」とポジティブにとらえている様子だった。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
国民プロデューサー代表はディーン・フジオカ、SEKAIプロデューサー代表はチェ・スヨン（少女時代）、トレーナーは安達祐人、KAITA、川畑要、Kevin Woo、仲宗根梨乃が務める。会見のMCは、久代萌美が担当した。
