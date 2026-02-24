『チェンソーマン レゼ篇』入プレ第9弾はレゼダンスがクリアスタンドになって登場
公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、新たな入場者プレゼント第9弾が発表。2月28日より、大きな話題となったレゼダンスのイラストがクリアスタンドになって配布される。
【写真】SNSでも大反響だったレゼのかわいいダンス
本作は、『チェンソーマン』ファンからの人気も厚く、テレビシリーズの最終回からつながる物語「エピソード“レゼ篇”」を映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感あふれるバトルアクションとともに描かれる。
昨年12月に、米津玄師の主題歌「IRIS OUT」にのせてレゼがオリジナルダンスを披露する動画が解禁されるや否や、瞬く間にSNSのトレンドを席巻。SNS総再生2億9000万回、総いいね数668万、総コメント数は3万9000を超える大反響となり、大きな話題を呼んだ。
この度、ファン待望の入場者プレゼント第9弾として、レゼダンス動画のイラストを使用したクリアスタンドの配布が決定。サイズは約12.5cm（組み立て時）で、2月28日より本作を鑑賞すると、ひとりにつき1つプレゼントされる（数量限定、なくなり次第終了）。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は公開中。
