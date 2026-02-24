上白石萌音、来年大河『逆賊の幕臣』出演決定 松坂桃李の妻役「ご縁を感じた」
2027年大河ドラマ『逆賊の幕臣』の出演者発表会見が24日、NHK内にて開催。北村有起哉、鈴木京香、上白石萌音、岡部たかし、中村雅俊の出演が明らかとなった。
【写真】松坂桃李＆上白石萌音の“夫婦”ショットも 『逆賊の幕臣』新たな出演者が明らかに！
大河ドラマ第66作となる本作は、幕末を舞台に、忘れられた歴史の“敗者”＝幕臣の知られざる活躍を描くエンターテインメント。幕府を倒した側ではなく、幕臣の側から幕末史を描く。
このたび発表されたのは、松坂桃李演じる主人公・小栗忠順を支える家族やメンターたち。北村は忠順の父・忠高、鈴木は忠順の母・くに、上白石は忠順の妻・みち、岡部は忠順の上司・井伊直弼、中村は忠順の恩師・安積艮斎を演じる。
「大河ドラマで奥さん（役）をやれる日が来るなんて……！」と第一声から感激をあらわにした上白石。この発表会見を「とても緊張していた」と明かすのだが、「（キャストの）皆さまがとても温かくて、控室にいる時から楽しくて。早く撮影が始まらないかなと、ワクワクしております」とプレッシャーが楽しみに変わったと話した。
さらに上白石は「父が社会科の教師をしていたのですが、教科書に載っていない小栗忠順さんという方を、教師生活最後の研究テーマにするくらい敬愛しておりまして。出演が決まった時は、父と両手でハイタッチしました」と本作に出演できることに「ご縁を感じた」とも話し、「片手でハイタッチすることはあるのですが、両手は久しぶりでした（笑）。親孝行になるかなと思っております」とニッコリ。「細やかな愛情を作品に添えられますよう、精一杯頑張ります」と意気込んだ。
鈴木は、2017年度に放送された朝ドラ『わろてんか』以来10年ぶりに松坂と母子役を演じることに。会見前は「5年前だったかなかな？」という会話を繰り広げたそうだが、実は10年ぶりと聞いて2人とも驚きの表情を浮かべる。
「10年という歳月を経ていろんな経験をしてきたので、10年前とは違う成長した姿を見せられたらと思っています」と熱意を語った松坂だが、「とはいえ、まだまだ助けてもらうことがあると思うので、よろしくお願いします（笑）」と鈴木に対してお茶目にお願い。そんな松坂に、鈴木は「以前からみんなを引っ張ってくれていた桃李くんですが、今日あいさつをしたら、笑顔は変わらないけれど、大人っぽく頼もしくなっていました。私も器の大きい母であればと思います」と自身も成長を見せたいと話していた。
大河ドラマ『逆賊の幕臣』は、NHK総合ほかにて2027年1月より放送予定。
