東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）を運営するオリエンタルランドは２４日、「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」と「ダッフィーバス」展示を全国各地で同時開催することを発表した。

東京ディズニーシー（ＴＤＳ）では４月１５日から来年３月３１日まで、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催する。そんなアニバーサリーイヤーのＴＤＲを飛び出したディズニーの仲間たちが、全国各地のお祭りでパレードを行う。４月４日の愛媛県松山市を皮切りに、ディズニーの仲間たちが「ジャンボリミッキー！」の軽快な音楽にあわせ、ジャンボリミッキー！にちなんだおそろいのシャツを着た地元の子どもたちと一緒にパレードを盛り上げる。

またダッフィーのぬいぐるみと同じ生地で車体をラッピングした特別仕様のバス「ダッフィーバス」も展示される（車内には入れない）。今回の「ダッフィーバス」には、ダッフィー＆フレンズがＴＤＳ２５周年の”青色さがし”に出発する様子が描かれた「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のデザインが施されている。ふわふわの車体に触れたり、一緒に写真撮影をしたりすることができる。

◇「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」「ダッフィーバス」訪問都市（２月２４日現在）

１ 愛媛県松山市 ４月４日（土） 松山春まつり（お城まつり）市民パレード

２ 青森県青森市 ４月２６日（日）第１９回ＡＯＭＯＲＩ春フェスティバル

３ 北海道千歳市 ９月２０日（日）千歳市空港開港１００年記念市民パレード

４ 愛知県小牧市 １０月２５日（日）第４７回小牧市民まつり

５ 大分県別府市 １０月３１日（土）マーチング・カーニバルｉｎ別府２０２６

※悪天候やその他の理由により中止、一部内容変更の可能性あり。