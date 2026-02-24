【ユニクロのバズりデニム】今っぽく穿くには？→ 40・50代が試したい「カジュアルコーデ」

SNSでリアルバイ報告が相次いでいる【ユニクロ】の「バズりデニム」はもうチェックした？ 気になるけれど、「今っぽい着こなしに悩む」という40・50代も多いはず。実はこのバギーカーブジーンズ、大人世代にこそおすすめの1本なんです。今回はヒットの理由と合わせて、「#40代ファッション」で人気のインフルエンサー@ko.wearさんの「カジュアルコーデ」をピックアップ。今っぽく穿けるヒントを探ります！

トレンド感アップ ＆ 体型カバーを両立するシルエット

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」各\4,990（税込）

このジーンズのヒットの理由は、その特徴的なフォルムにアリかも！ ハイウエスト × ゆるめのバギーカーブで、トレンド感抜群のシルエットが楽しめます。「コットンブレンド素材で、やわらかく快適なはき心地」（公式オンラインより）だから、デニムのごわつきが苦手な人でも取り入れやすい1本。体のラインを拾いにくいシルエットで、大人女性の体型カバーもサポート。シンプルなトップスと合わせるだけで鮮度が上がり、デイリールックに自然と馴染んでくれます。