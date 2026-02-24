NHKラジオに出演している気象予報士の吉井明子さんが24日までに自身のインスタグラムを更新。驚異のバランスポーズの“続編”を公開した。



【写真】華奢な身体にこんな強さが…圧巻のボディーバランス

前回は折りたたみ式のパイプ椅子を使い、〝腕立て伏せ〟のような態勢で、空中で地面と平行に身体を伸ばすバランスポーズを公開。今回は、「前回のポーズには続きがありまして…手を離して」とつづり、前回同様パイプ椅子の背もたれに下腹部を乗せ、座面に胸部を押し当てて手を使わずに身体を支え、足を倒立のように伸ばすポーズを披露。さらに難易度の高そうなポーズに加え、太ももあらわな白いミニスカートが今にもハラリとしそうなドキドキの一枚だ。



再び魅せた見事な体幹の強さとバランス力に、ファンからは「お～凄すぎる」「難しげな超バランス」「華奢にみえる吉井さんが、こんなに体幹が強いなんて」「りくりゅうも凄いけど、明子さん流は、それより凄い」「とても気象予報士とは思えないアクティブなことをやってくれますね」「もう大道芸デスネ」といった感嘆の声が寄せられている。



慶大卒の吉井さんはNHKラジオの「Nラジ」「マイあさ!」に出演。防災士の資格も持ち、ファンの間では“美人すぎる気象予報士”として人気を集めている。



（よろず～ニュース編集部）