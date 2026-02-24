女優で歌手のヒラリー・ダフ（38）が、姉で同じく女優で歌手のヘイリー・ダフとの関係が断絶していることを明かした。ヘイリーは、ヒラリーの出世作であるディズニー・チャンネルの「リジー Lizzie」にゲスト出演したこともあるが、現在は姉妹としての関係が途絶えているという。



ヒラリーは米CBSの朝番組で、新曲「ウィ・ドント・トーク」が姉との確執を描いたものだと認め、「間違いなく姉のこと。今、姉が人生にいないことが私の人生で最も孤独な部分」と率直に語った。



ヒラリーは同曲を最新アルバム「ラック…オア・サムシング」に収録した理由について、「彼女が聴くかも分からないし、どう受け取るかも分からない。でも、これは私の真実だから」と説明。「悪く言いたいわけじゃない。ただ、自分の経験をそのまま語っているだけ」と強調した。



夫でシンガー・ソングライターのマシュー・コーマと共作した同アルバムには、父親との複雑な関係にも向き合った「ザ・オプティミスト」も収録されている。ヒラリーは「家族の中で1人だけが大きな成功を収めるのは、とても難しいこと」と語り、「アルバム全体には見捨てられる不安というテーマが多くある。（マシューと）一緒にその傷を音楽にできたことは、とても救いだった」と心境を明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）