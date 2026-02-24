24日午前、福岡県遠賀町の交差点で、幼稚園の送迎バスと乗用車が衝突し、園児9人を含む12人が病院に搬送されました。全員、命に別条はないということです。



福岡県遠賀町の島津北交差点。その真ん中に、幼稚園の送迎バスが停止していました。



カメラが現場に駆けつけると、バスの左後部はえぐれていて、道路には部品が散乱していました。交差点を直進した先では、乗用車を調べる警察官の姿が。乗用車の右前部は大破していました。

事故が起きたのは、24日午前9時ごろです。警察によりますと、幼稚園の送迎バスと後続のトラックは、交差点付近で右折待ちをしていました。



すると、右折レーンの隣の車線から直進してきた乗用車がトラックに接触。さらに幼稚園の送迎バスの左後部に追突したとみられています。



■接触されたトラックの運転手

「左側でドンという音が聞こえて、そのまま幼稚園バスの方に車が突っ込んでいった。強い衝撃が間違いなく幼稚園バスにあったので心配でした。」



この事故で、送迎バスに乗っていた園児9人と職員2人、乗用車を運転していた73歳の男性のあわせて12人が病院に搬送されました。いずれも搬送時に意識はあり、命に別条はないということです。



警察が事故の原因を調べています。