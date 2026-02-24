上野、羽田、香港と立て続けに起こった日本円の連続強奪事件。クライムサスペンスの全貌を知る被害者グループのA氏は、「週刊文春」の取材に重い口を開いた。

「ゴールド業界におけるトラブルは、ほとんど耳に入っています。ほとんどの人間は知り合いです」



上野→羽田→香港で強奪事件が立て続けに発生

ゴールドの国内小売価格が初めて1グラム3万円を超えた1月29日の夜。台東区東上野の雑居ビルが立ち並ぶ一角で冒頭のA氏を含む男女7人が襲撃された。強盗グループは催涙スプレーを噴射すると、3つのスーツケースを奪った後、車で逃走。計4億2300万円が闇に消えた。

2時間40分後の翌日午前0時過ぎ。羽田空港の駐車場に現金約1億9000万円入りのスーツケースを載せた車が到着すると、間もなく4人組の男に襲撃された。

「現金は奪われず、強盗は未遂に終わった。被害に遭った両替商の男性社長は『金の売却で得た現金を毎日のように香港に運んでもらい、香港ドルに両替していた』と供述しています」（社会部記者）

その後、被害現場にいた社長配下の男性2人が早朝便で被害を逃れた現金を香港に持ち運ぶと、ふたたび魔の手が襲った。

「彼らは香港に渡航後、両替所で現金5100万円入りのリュックサックを強盗に奪われた。香港警察に逮捕された1人は被害者の両替商の事務員でした。内通者として強盗グループに情報を横流ししていた」（同前）

総額4.7億円が奪われた事件のウラには…

捜査当局が真っ先に目を付けたのは昨今、問題視されてきた“錬金術”だ。

「香港ではゴールドに消費税がかからないため金塊を日本に密輸して買取業者に売却した場合、業者から支払われた10％の消費税がそのまま利ザヤになってしまう」（捜査関係者）

3つの事件を解き明かすキーマンと目されているのが、長年ゴールドの売買に携わる冒頭のA氏だ。

なぜ多額の現金が？ 金塊ビジネスのおぞましい実態

「A氏は日本語、中国語、英語が堪能で、上野で被害に遭った現金運搬役の男女4人をリクルートするなど、重要な役割を担っていた。今回のメンバーの中には、大麻の営利目的販売に関わった容疑で暴力団組員と共に逮捕された経歴を持つ者や、関西の準暴力団組織の関係者もいます」（同前）

A氏の携帯に電話を掛けたが出ず、密輸ビジネスについてLINEで質問を送ると「自分はゴールドに関する事業をやっていますが、密輸に直接関わってはいません」と回答を寄せた。

「日本国内に入ってきたゴールドを預かって販売代行をしています。ゴールドを販売する際、古物商の許認可など法人で契約する必要があり、納品した商品の代金を受け取るための法人口座が必要となります。基本的には法人口座付きの企業を買収して使用するのがメインとなります」（A氏）

そして、“金塊ビジネス”のスキームを次のように明かすのだ。

「（上野で強盗された円は）『貴金属店から預かった』と報じられましたが、正確にはゴールドを貴金属業者に販売した際に振り込まれた商品代金。入れ込みの業者（依頼元の業者）は基本的に香港で次のゴールドの仕入れをされるので、自分たちは香港で日本円や外貨を香港ドルに両替して、彼らに香港でお戻しします。彼らはその香港ドルを次のゴールドの仕入れに使用し、そのゴールドを日本に入れて、貴金属業者に販売するというサイクルです」（同前）

襲撃されるリスクは常に伴う

さらに、A氏は事件当日の状況を振り返る。

「今回盗られたスーツケースに入っていたお金は日本円。ドルやユーロなどの外貨は日本円の数倍の価値があるのでリュックに入れていました。2個のリュックは、どうにか守って盗られませんでした」

だが、多額の現金を海外に持ち出す手法は、常に身の危険が伴う。

「羽田の事件の社長は、去年11月20日にも中央区築地の路上に停めた車から約1億円相当の外貨を盗まれる被害に遭っていた」（前出・捜査関係者）

A氏は羽田の事件の被害者グループのメンバーとも様々な取引を通じて接点があるという。では、A氏にとって今回のような被害は初めてなのか。

「自分は他に7キログラムのゴールドの現物を騙し取られたり、仮想通貨の口座のハッキングで1キロ分を抜き取られたり、まぁ今回含め、合計被害額は7億くらいありますね。警察にも行ったんですが、資金源だの色々ややこしい話になったので、最終的に通報せず、取り下げました」（A氏）

多大なリスクを背負いつつゴールドの取引を続ける理由について尋ねると、それっきり返信は途絶えた。

「金密輸をなくすのであれば、税制を改めるしかない」

外資系銀行で金トレーダーとして活躍し、密輸の実態にも詳しい「日本貴金属マーケット協会」代表理事の池水雄一氏が、A氏に疑問を呈す。

「彼は『密輸に直接関わってはいません』と言うものの、それを承知の上でやっていると考えるのが妥当でしょう。日本国内に入ってきたゴールドの販売を代行すること自体が理解できず、正規のルートが存在しないことを示唆しています」

さらに、ゴールドに関する消費税の問題を指摘する。

「日本はゴールドに消費税という付加価値税を付けている例外的な国で、買うときに支払った消費税が売るときに戻ってくるという考え方。プラマイゼロの堂々巡りの構造になっており、実質的に国民には何の利益にもなりません。一方、犯罪組織にとっては密輸すれば10％の消費税分が儲かるため、非常に魅力的。当局も水際対策に乗り出していますが、いわばイタチごっこです。金密輸をなくすのであれば、税制を改めるしかないでしょう」

「ほとんどの人間は知り合い」と豪語するA氏。事件の真相は“共食い”なのか。警視庁は強盗のみならず、その“金流”にメスを入れるべく捜査を続けている。

