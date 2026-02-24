藤原紀香、愛猫くつろぐ自宅のキャットタワーを公開「建築家設計だけあってインテリアとしてもおしゃれ」「めちゃ快適そう〜」
歌舞伎俳優・片岡愛之助（53）の妻で俳優の藤原紀香（54）が23日、自身のインスタグラムを更新。前日が“2月22日＝猫の日”だったことに触れ、愛猫・まー之助くんや自宅のキャットタワーを披露した。
【写真】「インテリアとしてもおしゃれ」「めちゃ快適そう〜」藤原紀香が公開したわが家のキャットタワー ※2枚目
藤原は「2月22日 ニャンニャンニャンの日でしたね 我が家のキャットタワーは、夫が以前参加させていただいたペットライン『懐石』新プロジェクト発表会のご縁から届いたもの その名も『A Cat Tree Wall』」と明かし、キャットタワーの全貌や、そこでくつろぐまー之助くんの写真をアップ。
「“建築”と“家具”の中間という発想から生まれたプロダクトで、建築家・山ノ内淡さんの設計。高さ約2メートル。高品質の強化ダンボール『トライウォール』で作られているため、人が中に入って座ったり立ったりしても大丈夫」と説明し、「猫が遊び、くつろぎ、そして、人もそっと寄り添える空間。ただのキャットタワーではなく、猫と人の距離が自然に近づく“心地よい居場所”です」と自身とまー之助くんにとって大切な空間となっていることを伝えた。
コメント欄には「まーのすけさま 可愛らしい」「可愛い〜ニャ〜」「キャットツリータワーすごいですねー」「建築家設計だけあってインテリアとしてもおしゃれなですね」「マー君のルーム、整えられていてめちゃ快適そう〜」「癒し空間ですね 素敵」「まーのすけちゃんと一緒にくつろげて最高ですね」など、さまざまな反響が寄せられている。
