「新幹線で通過することはあっても、降り立つ人は少ない」と言われてしまう岐阜県だが、全国に誇れるものがいくつかある。観光客が多く訪れる白川郷、高山の昔ながらの町並み、宮内庁式部職による長良川の鵜飼い、岐阜和傘などの伝統工芸……そして、忘れてはならないのが中部地区最大規模を誇るソープランド「金津園」だ。

【画像】岐阜の巨大風俗街だった“金津園”の現在の様子を写真で一気に見る

金津園の歴史は古く、明治21年に現在の西柳ヶ荑に開かれた金津遊郭を起源とする。外界と遊郭を隔てる大門の向こうには妓楼が建ち並び、多くの遊女が暮らしていた。そんな金津遊郭は行政にも多くの富をもたらし、岐阜市政の発展に大いに貢献した。

終戦間際の昭和20年、軍需工場の寮を建設するため移転を余儀なくされ、現在でいう岐阜市手力町付近に移転する。戦後、少し落ち着いてきた昭和25年になると、岐阜駅に近い岐阜市加納水野町に再度移転し、現在の金津園が形成されていった。



JR東海道本線（右）と金津園（左）

岐阜市の歴史を知る上で、金津遊郭と金津園の存在は必要不可欠であると私は思っている。金津遊郭がなかったら、岐阜市政の始まりは確実に遅れていた。それにもかかわらず、まるでそんなものはなかったかのように扱われることが多いようにも感じる。そんな金津遊郭と金津園のことを、少し紹介していきたい。

親子三代、金津園で店を経営

既述のように金津遊郭は二度移転している。そのため、今の金津園にある建物は、最も古くても昭和25年以降のものだ。しかしお店としては、遊郭時代からずっと続いている老舗もある。

大正9年の創業以来、親子三代で店を受け継いできたオーナー、守谷さん（72歳／仮名）に話を聞くことができた。金津園で現在も営業しているお店としては最も歴史が深く、コロナ禍までは金津園を束ねる岐阜県特殊浴場防犯組合の組合長も勤められていた人物だ。

まずは店の来歴からお聞きした。

大正9年に祖父が金津遊郭に“十四楼”を創業。二度目の移転で現在の水野町へ移ったそう。なお、商売上とても重要となる場所決めは、くじ引き抽選により公正に行われたという。1軒の面積は63坪と決まっており、碁盤の目のように整然と遊郭が建ち並ぶ特殊な町並みが出来上がった。

十四楼は2軒分の土地を使う二軒店と呼ばれる形態。コの字型の造りで中央には池を配置し、昔ながらの遊郭の風情だったそうだ。遊女は20人ほど在籍し、守谷さん一家は一階の隅の部屋で暮らしていたという。

「粋な街でしたね。いい街でしたよ」

当時の街の様子を聞くと、守谷さんは「粋な街でしたね。いい街でしたよ」と振り返る。72歳のオーナーが4、5歳の頃までは、水野町でも花魁道中（注：花魁が馴染みの客を迎えに、または馴染みの客の元へ向かう際、格式を示すために行われた儀式的な行列。特殊な歩き方、ゆっくりと練り歩く姿は、花魁の格式や美しさを誇示する江戸文化の象徴的なイベントと言われることも）があったといいうから驚きだ。

なお、当時の金津では、商売で成功を収めた者がセカンドビジネスとして遊郭を営むことが多かったという。一方、着物のお針子さんがお金を貯めて始めるケースもあったそう。繊維産業で栄えた岐阜らしいエピソードだ。

近隣の地域から、金津は比較的裕福な地域と認識され、現在のように性産業の町だと色眼鏡で見られることもなかった。学業熱心な家庭も多く、守谷さんも慶応義塾大学卒業後、ミラノに国費留学している俊英だ。

戦後、GHQにより公娼制度が廃止されたが、抜け道を使って、町の商売は何とか継続できていた。しかし、昭和33年に売春防止法が施行されると、金津園のみならず全国の遊郭は全て廃業することになり、そのタイミングで十四楼も“遊郭”としては廃業。“旅館業”へと転業した。

しかし、いくら時代が変わっても、人間に本能がある限り、性産業は絶対に無くならない。

守谷さんが高校二年生の頃、性風俗特殊営業の届け出と公衆浴場としての許可を得て、ソープランドへと転業した。当時は“トルコ風呂”と称されていたが、当時ジャーナリストだった小池百合子氏の活動やトルコ共和国からの抗議があり、公募によって“ソープランド”に改称された。

家業が旅館業からソープランドへと移り変わる頃、守谷さんの母親が実質的に祖父の後を継いで店を切り盛りしていた。当時、経営者としても女性が多く活躍していたそうで、旦那はお手伝い程度のことが多かったようだ。

守谷さんは大学を卒業したのち会社に勤め、結婚もしていた。

しかし、昭和56年に家族から呼び戻され、サラリーマンを辞めて家業であるソープランドを継ぐことになった。最初は抵抗もあったが、「長男だから仕方がない」と諦めた。とはいえ、守谷さんの奥様は最後まで強く抵抗した。

「サラリーマンのままだと思っていたのに、裏切られた」

禍根は今も残っているという。

オーナーが家業を継ぐにあたり、店を鉄筋のビルに建て替えた。また、同時に店名を“十四楼”から“シルクロード”に改めた。

お店は盛況で、金津園には連日多くの人が押し寄せた。旅行会社のパックツアーにも金津園が組み込まれ、旅行会社の名前をモジって“やるパック”と揶揄されていた。

冒頭でも触れたように、岐阜市の観光といえば長良川の鵜飼いが真っ先に挙げられるが、「鵜飼いよりも金津に来る人のほうが多かった」と当時を振り返る。

大量出血“チン事件”

人が多ければトラブルも発生するもの。最近の性産業ではスマホによる盗撮が多いというが、守谷さんが特に印象に残っているトラブルはなんだろうか。昔の話になるという前置きで、こんな話を聞かせてくれた。

お客様が女の子と浴場に向かって移動している時、エレベーターの中で興奮して自身のファスナーを下ろしてしまった。既に雰囲気作りは始まっているので、それ自体はそこまでは珍しいことではない。

しかしその時、ファスナーにお客様の大切な部分が、思いっきり食い込んでしまった。エレベーター内で大量出血し、オーナーの守谷さんのもとにもすぐに連絡がきたそうだ。それでも大騒動になってはいないということは、現場を収めた従業員さんも含め、プロの対応でどうにか事なきを得たのだろう。

ソープランドなどの店舗型風俗店の規制は強化されてゆく一方で、現状では新規出店が実質的に不可能な状況だ。売春防止法による摘発もあり、店舗数は減少の一途をたどっている。独自に調べた限りでは、加納水野町に金津遊郭が移転開業した当初は72軒ものソープランドがあったが、今現在営業しているのは39軒と、半分ほどになってしまった。

元号が平成から令和に変わった頃、オーナーは決断を下し、ソープランドの実質的な経営から身を引いた。といっても、現在の厳しい制度下でソープランドを他人に譲って営業を続けることは非常に困難であり、世襲でさえ認められていない。一方、同じ法人であれば存続できる。そのため、経営権付賃貸借契約を結ぶことで店を人に貸している状況だという。そのため、この記事では守谷さんの肩書をオーナーと表現した。

金津園全体で見ても、経営者が高齢化し跡継ぎもおらず、経営権付賃貸借契約を結ぶケースが多くなってきているのだとか。

店子となった人が、法人ごと買い上げる例もあるそうだが、そう簡単にいかない現実もある。土地・建物・法人それぞれの所有者が異なるケースもあり、話がまとまらなければ廃業するしかない。そして、ひとたび廃業すれば、二度と営業することはできない。

「変な商売ですよ。そう思ってますが、理不尽なことだらけ」

減りゆくソープランドとは対照的に、急速に勢力を拡大してきたのが、店舗を持たないデリバリーヘルスだ。平成11年の風営法改正により、無店舗派遣型の性風俗店、いわゆるデリヘルが解禁された。デリヘルが台頭してきたのは、単に法的な問題だけではなかった。ソープランドで働く女性は、店舗でお客様を迎え入れる用意を整え、事が終わると自分で片付けて次の準備をしなければならない。しかし、デリヘルはホテル等を借りるだけなので、そんなことをする必要がない。働く女性にとって、デリヘルのほうが圧倒的に楽なのだ。

また、客である男性としても、ソープランドは店舗に出入りするところを目撃されて身元がバレてしまうリスクがある。デリヘルの方がバレにくく、敷居が低いという。

聞いて納得の理由ではあるが、楽なほうがサービスの質が低下し、衛生対策が疎かになるのは必定だろう。どちらを選ぶかは利用者の選択……と言いたいところだが、選択肢が失われつつあるのが現状だ。

ソープランドは当然ながら法令によって厳しく規制されている。それだけに、金津園としても警察とは微妙な距離感を保ちつつ、常に連携して商売を続けてきた。しかし、岐阜で大きなイベントが開催されたり、道路を拡幅するといったタイミングで摘発が行われることもあった。

「変な商売ですよ。そう思ってますが、理不尽なことだらけ。物事は全て上から決まりますから」

親子三代にわたり金津で商いを続けてきたオーナーの言葉には、実感がこもっていた。

遊郭として生まれ、したたかに戦後を生き抜き、ソープランドとしてすぼみつつある一つの文化。常に多くの人の喜怒哀楽とともにあり、時代に翻弄されてきた側面もある。この行き着く先に何があるのか。今後も金津園の行方を見守っていきたい。

（鹿取 茂雄）