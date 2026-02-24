犬が攻撃的になってしまう理由

1.不安や恐怖から身を守るため

犬が攻撃的になってしまうのは、不安や恐怖から身を守るためです。

知らない人や犬に対して、大きな音に対して、急な動きに対してなど、不安や恐怖を感じたとき、身を守るために攻撃的になるのは、よくあることです。

犬にとっては、「逃げる」または「戦う」の選択を迫られる瞬間であり、逃げ場がないと感じたとき、自分の身を守るために「咬む」という行動に出てしまうことがあります。

2.痛みや不調を訴えるため

犬が攻撃的になってしまうのは、痛みや不調を訴えるためです。

体に痛みや不調を抱えているとき、攻撃的になってしまうことがあります。普段は温厚で優しい性格の犬も、痛みや不調のある部分に触れられたとき、その手を咬んでしまうことがあります。

「近づかないで！」「触らないで！」と、訴えているのです。

3.過去の経験によるトラウマを抱えているため

犬が攻撃的になってしまうのは、過去の経験によるトラウマを抱えているためです。

叩かれる、蹴られる、怒鳴られる、厳しく叱りつけられるなど、過去の経験がトラウマとなり、特定の状況や相手に対して過剰に反応することがあります。

“傘で叩かれた”という経験をした犬の場合では、傘や棒状の物に恐怖を感じ、傘や棒状の物を手に持っている人に対して攻撃的になってしまうことがあります。

4.社会化不足であるため

犬が攻撃的になってしまうのは、社会化不足であるためです。

子犬のときに社会化が不足してしまった犬の場合では、成犬になったとき、警戒心が強くなりやすい傾向にあります。

知らないこと、経験していないことが多く、初めての存在に対して強い不安や恐怖を感じ、威嚇したり咬みついたりしてしまうことがあります。

5.縄張り意識が強いため

犬が攻撃的になってしまうのは、縄張り意識が強いためです。

本能的に大切なものを守ろうとしているのです。飼い主に近づく他人や他犬に対して攻撃的になってしまうこともありますし、おもちゃを手に取ろうとする飼い主に対して攻撃的になってしまうこともあります。

6.運動不足によるストレスが溜まっているため

犬が攻撃的になってしまうのは、運動不足によるストレスが溜まっているためです。

体力が発散されないこと、刺激を受けられないことは、犬にとって大きなストレスです。ストレスが溜まってしまったとき、些細なことに刺激を受け、敏感に反応し、興奮と攻撃性を生むことがあります。

とくに若く運動量の多い犬種である場合では、運動不足によるストレスの蓄積が問題行動となってあらわれやすい傾向にあります。

飼い主や他人に噛みついてしまう場合のしつけ方法

基本的に犬は突然噛むのではなく、事前にサインを出すことがほとんどです。「咬みつくぞ！」というサインを出しています。そのサインに気づくことが大切です。

興奮しやすい犬の場合では、「おすわり」「伏せ」「待て」などのサインを出し、落ち着かせるための対応をしましょう。

大きな声を出したり、体を押さえつけたりすることは逆効果です。犬の不安や恐怖を煽り、攻撃性をより高めてしまいます。

甘噛み程度ではなく、本気噛みをしてしまう犬の場合では、必ず専門家に相談しましょう。プロによるしつけが必要であると言えます。

まとめ

犬が攻撃的になってしまう理由を6つ解説しました。

不安や恐怖から身を守るため 痛みや不調を訴えるため 過去の経験によるトラウマを抱えているため 社会化不足であるため 縄張り意識が強いため 運動不足によるストレスが溜まっているため

咬みつき行動は大きな事故やトラブルの原因になるため、絶対に放置してはいけません。早めに対応するようにしましょう。

噛むからと言って、「悪い犬だ」と決めつけてしまうのではなく、なぜ噛むのか、愛犬の気持ちに寄り添った対応をすることが大切です。