全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・門前仲町の寿司店『江戸深川 鮨 にしち』（※鮨の字は本来、魚に米に乍）です。

研ぎ澄まされた寿司と風情に浸る贅沢なランチ

店に入ると木曽檜を切り出した一枚板のカウンターに目を奪われた。毎日せっせと米糠で磨き上げたそれは、なめらかな肌あたりも気持ちよく、これから始まる食事への期待を高めてくれる。

目の前に立つのが店主の稲垣さん。ほぼフラットな開けた視界の先で披露される、流れるような所作を眺めていると、まずやってきたのが赤身のヅケ。

ランチ握り6000円

『江戸深川 鮨 にしち』ランチ握り 6000円より、赤身

「マグロは寿司の華」と語るように、仕入れにとりわけ心を砕いていて、「やま幸」から買い付ける上物の味と香りの濃さに身悶えした。さらにシャリだ。粒感のある山形産の雪若丸を固めに炊いて、やや強めに酢と塩を効かせて切る。ネタと一体になれば身の旨みが鮮やかに立ち、さらには酒まで誘ってくる。

誰か大切な人を連れて来たい。そう思わせる店の風情と味なのだ。

『江戸深川 鮨 にしち』店主 稲垣尚さん

店主：稲垣尚さん「ランチは金・土・日のみご用意しています」

［店名］『江戸深川 鮨 にしち』

［住所］東京都江東区牡丹1-14-6

［電話］03-6458-5427

［営業時間］11時半〜13時LO（金・土・日のみ）17時〜22時

［休日］水・木

［交通］地下鉄東西線ほか門前仲町駅4番出口から徒歩2分

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年11月号発売時点の情報です。

2025年11月号

