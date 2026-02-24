「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、石川・金沢のアートギャラリー『Art shop月映』です。

生活に余白をくれる“新しい工芸”との出合いを紡ぐ

「若い作家の展示の場を増やしたい」と10年ほど前にオープン。古民家を改装した小さなギャラリーだが、コンセプトは攻めている。工芸は器をはじめ実用に即した作品も多いが、ここではあえて実用品は扱わず工芸の技術を駆使した非実用的なオブジェを中心に紹介している。

『Art shop月映』工芸作家であり、金沢美術工芸大学学長を務める山村慎哉氏の作品『夜光貝重白丸文長方小箱』（右）など

『Art shop月映』店主 宮永満祐美さん

店主：宮永満祐美さん「企画展の期間のみ開店しますので、HPでご確認下さい」

『Art shop月映』古民家の空間も趣がある

安江町『Art shop月映』

［店名］『Art shop月映』

［住所］石川県金沢市安江町18-10

［電話］076-256-5371

［営業時間］10時〜16時、土・日・祝：〜17時

［休日］月、火、企画展がない期間※SNSなどで確認

［交通］JR北陸新幹線ほか線金沢駅東口（兼六園口）から徒歩11分

撮影／松田麻樹、取材／岡本ジュン

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年11月号発売時点の情報です。

2025年11月号

