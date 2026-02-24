LINEヤフーは、Yahoo!ショッピング内の「LOHACO by ASKUL」で、サービスの再開を記念した「復活感謝祭」を開始した。期間は5月19日まで。

「復活感謝祭」は、昨年10月に発生した、アスクルのシステム障害によるサービス停止中も再開を期待していたユーザーへの謝意を込めたセールとなっている。

セール内容は、誰でも利用可能な最大30％オフクーポンが、計3回にわたって配布される。配布・利用期間は、第1回が2月24日～3月23日、第2回が3月23日～4月21日、第3回が4月21日～5月16日となる。

クーポン適用は、1人あたり対象商品1個まで。対象商品を複数注文した場合は、最も価格が高い商品が対象となる。なお、利用にはYahoo! JAPAN IDでのログインが必要で、他クーポンとの併用はできない。

PayPayポイント＋3％キャンペーン

「5のつく日」、「ヤフショ感謝デー」などのキャンペーンに合わせ、PayPayポイントを通常より3％多く付与するキャンペーンも実施される。対象日は、5のつく日の2月25日、3月5日、4月15日、4月25日、5月15日。ヤフショ感謝デーの3月11日、4月11日、4月22日、5月11日。プレミアムな日曜日の4月19日。