「下半身震えてた」亀田興毅、浜崎あゆみとのツーショットに反響「すげー」「絶対オーラがヤバそう！」
ボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅さんは2月21日、自身のInstagramを更新。現役当時に撮影した歌手の浜崎あゆみさんとのツーショットを披露しました。
【写真】亀田興毅＆浜崎あゆみのツーショット
互いに同じポーズでほほ笑んでいます。亀田さんは「この写真は何年前やったかな？」と振り返り、「俺なんかの試合をよう見に来てくれてたは。実は大ファンやったので下半身震えてた記憶しかない」と、当時の緊張と興奮を懐かしみました。
ファンからは、「羨ましすぎます」「その写真のayuは2012年だと思うから14年前」「素敵な写真」「良かったね〜」「すげー」「懐かしい」「会長でも下半身震えるんやね笑」「絶対オーラがヤバそう！」などの声が上がっています。
(文:中村 凪)
【写真】亀田興毅＆浜崎あゆみのツーショット
「羨ましすぎます」亀田さんは「スーパースターの浜崎あゆみさんと、スーパーヒールの亀田興毅」とつづり、1枚の写真を投稿。ピンク色のライトに包まれたイベント会場のような場所で、浜崎さんが亀田さんの肩に腕をかけ親しげに寄り添う姿です。
ファンからは、「羨ましすぎます」「その写真のayuは2012年だと思うから14年前」「素敵な写真」「良かったね〜」「すげー」「懐かしい」「会長でも下半身震えるんやね笑」「絶対オーラがヤバそう！」などの声が上がっています。
雪道で転ぶ動画を披露自身のInstagramでプライベートショットなどをたびたび公開している亀田さん。18日の投稿では「笑い狙いの動画でホンマにコケて大笑いされた。ボディバランス悪なってる」とつづり、雪道で転ぶ姿を動画で披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)