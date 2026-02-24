セブン−イレブン・ジャパンは、春にぴったりな桜や苺の本格派スイーツ全5品を、全国のセブン−イレブン店舗で2月24日から順次発売する。新たな生活を彩って、新生活や春が来るのが楽しみになるようなラインアップを用意した。ランチや食後のデザートにぜひ楽しんでほしいという。

今回、製法に工夫を凝らし、本格的な味わいを追求した。おすすめ商品である「北海道十勝産小豆使用 桜もち」の生地は、国産もち米使用の道明寺粉をせいろでじっくり蒸し上げることで、つぶつぶとした食感を残しつつ、もちもち食感に仕上げた。



「とろける さくらミルクプリン」

「とろける さくらミルクプリン」は、口に入れると、ふんわりとさくらの香りが広がるミルクプリン。さくらソースとさくらホイップクリームを重ねて、春らしい味わいに仕上げた。



「もっちり和クレープ さくらといちご」

「もっちり和クレープ さくらといちご」は、もっちり食感のクレープ生地で、さくら風味の餡とさくらクリーム、果肉入りいちごソースを包んだ和洋折衷クレープとなっている。



「北海道十勝産小豆使用 桜もち」

「北海道十勝産小豆使用 桜もち」は、桜の風味が香るつぶつぶ・もちもち食感の生地で、北海道十勝産小豆使用のなめらかなこしあんを包んだ商品となっている。



「さくらと宇治抹茶の和パフェ」

「さくらと宇治抹茶の和パフェ」は、抹茶ゼリー・桜ムースと抹茶ムースの上に、桜あんホイップ・抹茶みるくわらび・どら焼生地・三色団子を盛り付けた華やかなパフェとなっている。



「まるごと一粒 宇治抹茶苺大福」

「まるごと一粒 宇治抹茶苺大福」は、まるごと一粒のジューシーな苺を、濃厚な宇治抹茶あんと柔らかいもち生地で包んだ苺大福となっている。

［小売価格］

とろける さくらミルクプリン：280円

もっちり和クレープ さくらといちご：260円

北海道十勝産小豆使用 桜もち：188円

さくらと宇治抹茶の和パフェ：398円

まるごと一粒 宇治抹茶苺大福：260円

（すべて税別）

［発売日］

とろける さくらミルクプリン：2月24日（火）

もっちり和クレープ さくらといちご：3月3日（火）

北海道十勝産小豆使用 桜もち：2月24日（火）

さくらと宇治抹茶の和パフェ：2月24日（火）

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp