“ロッキンママ”東海林のり子、真矢さん＆石黒彩夫妻と笑顔の3ショット添え追悼 連日ポストで「真チャン」語りかけ…「日曜の朝 携帯壊れた メッセージ送れない」

“ロッキンママ”東海林のり子、真矢さん＆石黒彩夫妻と笑顔の3ショット添え追悼 連日ポストで「真チャン」語りかけ…「日曜の朝 携帯壊れた メッセージ送れない」