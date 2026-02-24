“ロッキンママ”東海林のり子、真矢さん＆石黒彩夫妻と笑顔の3ショット添え追悼 連日ポストで「真チャン」語りかけ…「日曜の朝 携帯壊れた メッセージ送れない」
リポーターの東海林のり子（91）が23日、自身のXを更新。“思い出”の3ショットを添え、17日に56歳で亡くなったロックバンド・LUNA SEAのドラマー、真矢さんを追悼した。
【写真】「誰もが認める最強のSLAVEですね」真矢さん＆石黒彩夫妻との笑顔の3ショットを公開した東海林のり子
かつて「ロッキンママ」「ビジュアル系の母」などの呼び名でも活躍した東海林。今回のポストでは、真矢さんと妻の石黒彩（47）と自身の笑顔の3ショットをコメントなしで投稿。
フォロワーからは「毎日真矢さんにパワー送って下さり、本当にありがとうございました もう涙止まらないです」「もう、言葉はいらないですよね。この一枚の写真が、言葉よりも重く心に刺さりました」「東海林さんいいお写真です 東海林さんの毎日の真矢さんへのメッセージを見て私も毎日真矢さんへ回復を願ったり、あたたかい気持ちや元気もらってました(;_:)ありがとうございます」「真矢夫妻の間に立ち 黒服でポーズを決めるロッキンママ 誰もが認める最強のSLAVEですね」などの温かいコメントが寄せられた。
東海林はこれまでもほぼ毎日のように「真チャン!!おはよー」などと真矢さんに語りかけるような投稿を続けており、きょう24日のポストでは「おはよー 真チャン。日曜の朝 携帯壊れた メッセージ送れない」「その夜友達になおしてもらった。一生懸命に伝えてくれてたのね。ありがとう ゆっくりお休みなさいね。ママー!!はずっと聞こえてるよ」と追悼のメッセージを伝えた。
【写真】「誰もが認める最強のSLAVEですね」真矢さん＆石黒彩夫妻との笑顔の3ショットを公開した東海林のり子
かつて「ロッキンママ」「ビジュアル系の母」などの呼び名でも活躍した東海林。今回のポストでは、真矢さんと妻の石黒彩（47）と自身の笑顔の3ショットをコメントなしで投稿。
フォロワーからは「毎日真矢さんにパワー送って下さり、本当にありがとうございました もう涙止まらないです」「もう、言葉はいらないですよね。この一枚の写真が、言葉よりも重く心に刺さりました」「東海林さんいいお写真です 東海林さんの毎日の真矢さんへのメッセージを見て私も毎日真矢さんへ回復を願ったり、あたたかい気持ちや元気もらってました(;_:)ありがとうございます」「真矢夫妻の間に立ち 黒服でポーズを決めるロッキンママ 誰もが認める最強のSLAVEですね」などの温かいコメントが寄せられた。
東海林はこれまでもほぼ毎日のように「真チャン!!おはよー」などと真矢さんに語りかけるような投稿を続けており、きょう24日のポストでは「おはよー 真チャン。日曜の朝 携帯壊れた メッセージ送れない」「その夜友達になおしてもらった。一生懸命に伝えてくれてたのね。ありがとう ゆっくりお休みなさいね。ママー!!はずっと聞こえてるよ」と追悼のメッセージを伝えた。