菊池雄星が「大量のワインを持ってきてくれた」

野球日本代表「侍ジャパン」のアドバイザーとして宮崎合宿に参加していたパドレスのダルビッシュ有投手が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、23日に開催された選手による決起集会の様子を報告した。「あっという間の楽しい時間でした」などと綴り、仲間へのエールを送った。

「宮崎最後の夜は決起集会に参加させていただきました。菊池くんが大量のワインを持ってきてくれて大変盛り上がり、あっという間の楽しい時間でした」と報告。菊池からの差し入れがあったことも明かし、店頭と思われる場所での集合写真も掲載した。

また、気になる今後については「自分はここで家族のもとへ戻りますが選手の皆さんが健康に大会を迎え、東京ドームで躍動する姿が観られることを楽しみにしています」とエール。しかし、最後は「またマイアミで」と締めくくっており、米国ラウンドでの“再会”を匂わすような文言だった。

宮崎合宿を打ち上げたこの日、近藤（ソフトバンク）は「いろいろな選手とコミュニケーションを取れてよかったです。ダルビッシュさんが最後だったので、菅野さんと雄星さんは最初の集まりということで、やろうということになりました。楽しくできたかなと思います」と語っていた。（Full-Count編集部）