Berryz工房・夏焼雅、4月でアップフロントクリエイト退所へ「小学生の頃からお世話になり」今後についてもつづる【全文】
【モデルプレス＝2026/02/24】Berryz工房の無期限活動停止後、歌手・タレントとして活動している夏焼雅（33）が2月24日、自身のInstagramを更新。株式会社アップフロントクリエイトを4月いっぱいで退所することを発表した。
夏焼は「この度、私 夏焼雅は、所属しております株式会社アップフロントクリエイトを、2026年4月30日をもちまして契約満了により退所致しますことをご報告させていただきます」と報告。「小学生の頃からお世話になり、長い間あたたかくご指導いただいた事務所関係者の皆様には、心より感謝申し上げます」と長年の感謝を伝え、「そしてこれまでずっと応援してくださったファンの皆様、皆様のご声援や励ましの言葉が私の支えとなり、今まで続けてくることができました。本当にありがとうございました」とファンへのメッセージを記した。
「今後は個人として活動してまいります」と今後についても明かし「これまで支えていただいた感謝の気持ちを忘れず、これからも自分らしく一歩ずつ進んでいきたいと思っています」と伝えた夏焼。最後には「今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と結んでいる。
1992年8月25日生まれ、埼玉県出身。2002年6月30日にハロー！プロジェクト・キッズ オーディションに合格し、2004年3月3日にアイドルグループBerryz工房のメンバーとしてデビュー。2007年7月21日にはBuono!メンバーに選出され、2013年4月30日にはBerryz工房サブキャプテンに就任。2015年3月3日には、Berryz工房としての活動を停止している。プライベートでは2025年1月5日に結婚を発表した。（modelpress編集部）
