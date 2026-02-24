スピードワゴン井戸田潤の美人妻、魚中心の手作り朝食披露「栄養バランス完璧」「母乳にも良さそう」と反響
【モデルプレス＝2026/02/24】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が2月24日、Instagramストーリーズを更新。栄養を考えた朝食の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】井戸田潤の33歳美人妻「母乳にも良さそう」サバ缶使ったマカロニサラダなど並んだ朝食献立
蜂谷は「1人ご飯だと手軽に納豆ごはんとかレトルトに手を出してしまいがちだけど師匠がいると自炊できるから栄養蓄えられていいですな」とつづり、9時22分の時間を添えて、朝の食卓を披露。「なるべくお魚意識して食べるように！」と自身の心がけを明かし、焼き鮭、具だくさんの汁物、ブロッコリーが添えられたサラダと白米の和朝食となっている。
またサラダについては「ツナの代わりにサバ缶でマカロニサラダ！美味しいし鯖は母乳にも（丸の絵文字） 栄養とどけー」と、赤ちゃんへの授乳も意識しての素材選びについても記している。
この投稿には「理想的な朝食」「栄養バランス完璧」「サバ缶のマカロニサラダ、真似してみたい」「お魚中心は健康的」「愛情も栄養も届く朝ごはん」「母乳にも良さそう」などの反響が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
