【世界の山ちゃん×がブリチキン。】“新しい名古屋鳥グルメ”を生み出す初のコラボ企画『世界のがブちゃん』を実施【3月3日〜4月26日】

名古屋発の“鳥料理”ブランド「世界の山ちゃん」と「がブリチキン。」が初のコラボレーションを実施する。企画名は『世界のがブちゃん』。2026年3月3日から4月26日まで、両ブランドの全国店舗で限定コラボメニューを展開する。

今回のコラボは、“新しい名古屋鳥グルメ”の創出を掲げる初の試み。双方の看板商品やスパイスを掛け合わせ、それぞれの業態に応じた限定メニューを提供する。

「がブリチキン。」居酒屋・バル店舗では、「世界の山ちゃん」の“幻のコショウ”を使ったコラボからあげ全5種(もも・すなずり・やげん・ネック・鶏トロ)を販売するほか、手羽先のからあげ・串メニューも用意する。レストラン・フードコート店舗では、定食や弁当など、業態に合わせた商品を展開する。

「世界の山ちゃん」では、「がブリチキン。」の“がブチキスパイス”をふりかけたからあげ3種を提供する。「山 ワンランク上の世界の山ちゃん」では、「がブリチキン。」名物の骨付鳥を“山流”の味付けで仕上げた特別メニューを販売する。

〈開発期間は約半年、“新しい名古屋鳥グルメ”の創出へ〉

2026年2月18日には、都内で合同試食会を開催。両社の代表らが登壇し、企画の背景やブランドの歩みを語った。

ブルームダイニングサービスの経営戦略部部長・加藤秀太氏は「切り口は異なるが、両ブランドに共通しているのは『おいしいものを思いきり楽しんでほしい』という思い。互いの味づくりへのこだわりや強みを掛け合わせることで、これまでにない“新しい名古屋鳥グルメ”を生み出したい」と説明した。メニュー開発には約半年をかけ、両社の代表も交えて試食を重ねたという。

「世界の山ちゃん」を運営する、エスワイフードの代表取締役・山本久美氏は、4坪13席という屋台のような小さな店から始まったブランドの成り立ちや、従業員の冗談が店名になったエピソードを披露。「創業者は、良いと思ったことにすぐ挑戦する遊び心とユーモアのある人だった。その精神は、現在も店舗や従業員に受け継がれている」(山本氏)。

ブルームダイニングサービスの代表取締役社長・杉村明紀氏は、「がブリチキン。」誕生の経緯について説明。「創業当時、居酒屋で一番人気だった『からあげ』を専門化しよう、と考えたのが始まり。当時はハイボールが若い世代に浸透し始めた頃で、“ハイカラ文化”を広めたいという思いもあった」と振り返った。「唐揚げと骨付鳥に“がブッ”とかぶりつき、ハイボールを“がブ飲み”する、カジュアルな洋風バルとしてスタートした」(杉村氏)という。

左からエスワイフードの代表取締役・山本氏、ブルームダイニングサービスの代表取締役社長・杉村氏

〈「がブリチキン。」提供メニュー(各税込)〉

「がブリチキン。」では、居酒屋・バル酒場、レストラン・フードコートと、業態別に異なるメニューを展開する。

開発の際に最も時間をかけたのは「幻のコショウ」の量と振り方の再現性だという。試作段階では全体に均一にかからず、角度や量、振り方など、細かくフィードバックを受けながら改良を重ねた。

◆居酒屋・バル酒場共通「世界の山ちゃんコラボ からあげ」(全5種)495円〜

「がブリチキン。」名物のからあげに「世界の山ちゃん」の“幻のコショウ”をかけた。辛さと風味が際立つ“幻のコショウ”の風味が、からあげの旨みを引き立てる。部位は、もも・すなずり・やげん・ネック・鶏トロの全5種から選べる。

◆バル酒場限定「手羽先のからあげ」539円

◆居酒屋限定「手羽先串」328円

◆レストラン/フードコート限定「世界の山ちゃんコラボからあげ定食」

4個：979円、5個：1,089円、6個：1,199円

◆レストラン/フードコート限定「世界の山ちゃんコラボからあげ 手羽先コンボ定食」

からあげ4個/手羽先2本：1,309円

※このほか、テイクアウトメニューも用意している。

【販売期間】

2026年3月3日〜4月26日※なくなり次第終了

【販売店舗】

がブリチキン。全国43店舗

〈「世界の山ちゃん」提供メニュー(各税込)〉

「世界の山ちゃん」では、“がブチキスパイス”をふりかけたからあげ3種を販売し、「山 ワンランク上の世界の山ちゃん」では、がブチキ名物の骨付鳥を山流に味付けしたメニューを販売する。

◆「からあげ がブチキスパイス」737円

店舗で揚げたてのからあげに、がブチキスパイスをふりかけた。

◆「からあげ 旨辛レッド」737円

旨辛タレで仕上げたからあげ。

◆「からあげ にんにくブラック」737円

焦がしニンニク醤油タレで味付けした、お酒が進む味わい。

◆「骨付鳥 おや鳥」1,650円

◆「骨付鳥 ひな鳥」1,540円

1日各5食限定のメニュー。「がブリチキン。」名物の骨付鳥を、おろしにんにく・おろし玉ねぎ・醤油などで下味をつけて焼き上げた。「がブリチキン。」と同じ仕入れ先の鶏を使い、味付けは山ちゃん流に仕上げ、グリル設備を活かした焼きの技術で提供する。おや鳥はうまみが強く歯ごたえがあり、ひな鳥はやわらかくふっくらと、肉汁感のある味わい。

【販売期間】

2026年3月3日〜4月26日 ※なくなり次第終了

【販売店舗】

・「世界の山ちゃん」全国68店舗（名古屋ドーム前・テイクアウト専門店を除く）

・「山 ワンランク上の世界の山ちゃん」国内全6店舗

〈キャンペーン情報〉

コラボレーションを記念し、コラボステッカーのプレゼントキャンペーンと、SNSキャンペーンを実施する。

【コラボステッカーの配布】

コラボメニューを注文した人に、1注文につき1枚、限定コラボステッカーをプレゼントする。デザインは全4種で、「世界の山ちゃん」「がブリチキン。」では、配布されるステッカーのデザインが異なる。数量限定のため、なくなり次第終了。

※「山 ワンランク上の世界の山ちゃん」では配布しない。

【SNSキャンペーン】

2月24日から3月2日までの間、公式XでSNSキャンペーンを実施する。両ブランドの公式アカウントをフォローし、対象投稿をリポストし、「#世界のがブちゃん」と希望の商品番号をコメントすることで参加できる。

「世界の山ちゃん賞」：幻の手羽先1人前無料券2枚・おつまみチキン ジャーキー仕立て

「がブリチキン。賞」：お食事券2,000円分・おつまみコーン にんにく醤油

SNSキャンペーン概要

