3連休となったこの週末。春のような暖かさの中、静岡県内では多くの人が”行楽日和”を楽しんでいました。



3連休初日。天候に恵まれた静岡市の日本平動物園には多くの家族連れで賑わっていました。



（来園者）

Q.好きな動物は？

「鳥。飛ぶのがかっこいい」



そして、この時期限定で行われているイベントがこの「カピバラに温泉のプレゼント」です。



温泉好きで知られるカピバラに、市内各地の施設が温泉をプレゼント。この日は「用宗みなと温泉」から保温効果のたっぷりの温泉なのですが…。





この日は日差しが暖かいからかカピバラたちは湯舟には浸からず、のんびりと日光浴を楽しんでいました。（日本平動物園 太田 千晴さん）「丸いフォルムも可愛いですし、のんびりとしていてとても人気のある動物なので、そういったところも見ていただけたら」土曜日の静岡市の気温は15度近くまで上がり来園者も…。（来園者）「ちょっと暑い。でもぽかぽかで暖かい」（来園者）「きょう天気がくごく良かったので、近いし行ってみようかということで」（来園者）「バニラソフトクリームです。めちゃくちゃうまい」ポカポカ陽気にソフトクリームがさらにおいしく感じたようですね。ここは一足早い春の訪れを告げる「河津桜まつり」。ちょうど見ごろを迎えた週末は、朝からたくさんの人で賑わっていました。（見に来た人は…）「青空と桜のピンクがすごく映えています。きょうは桜のコーディネートです」なかには、週末の混雑を見越して気合十分で楽しみに来た人も…。（見に来た人は…）「きのうの夜出て車で寝て朝来ました」この土曜日は、地域で収穫された餅米で作ったお餅が無料で振る舞われ、長～い行列が。30分並んだというこのご家族は。（食べた人は…）Q.どうですかお味は？「おいしい」Q.どの味がおいしいですか？「きなこ」「大根おろし」桜の下で食べるお餅を満喫しているようでした。2026年の河津桜の見ごろは前年より15日ほど早かったものの、まだまだ美しい姿を鑑賞することができました。そして、伊東市で行われていたのは…修学旅行などでおなじみの「枕投げ」です。「湯のまち伊東」を盛り上げようと始まり、今回で14回目の開催となる「全日本まくら投げ大会」。8人でチームを組み、2分間枕を投げ合って先に敵の大将に枕を当てた方が勝ちというルールのもと、全国から集まった48チームが熱戦を繰り広げました。真剣に取り組むがゆえに涙する参加者も…。（参加者）「くやしいです。次は勝ちます」真剣勝負に、見物客からも大きな声援が送られました。青空が見え気持ちのいい天気となった3連休最終日の23日。静岡県内の最高気温は、14の観測地点で20度を超え、4月下旬から5月下旬並みの暖かさとなりました。最高気温が夏日に迫る24.6度になった静岡市の駿府城公園には、上着を手に持つ人の姿が多く見られ、中には、半そで姿の人も。気持ちのい日差しの中、桜の花を写真に収めたり、外でおでんを食べたりと、季節はずれの暖かさを満喫していました。そして、この日･2月23日は「富士山の日」。静岡空港では、富士山の日を記念して飛行機や消防車など働く乗り物が大集合したイベントが開かれ、たくさんの家族連れが訪れていました。空港上空にはデモンストレーション飛行を行う「航空自衛隊浜松基地」のT4ジェット練習機が。そして、普段は入ることができない制限エリアに、抽選で720人が特別入場し、FDA機の機内を見たり、エンジンの説明を受けたりと…特別な経験をしていました。（参加者）「エンジンは色々な機械が入っていて、すごいと思いました」（参加者）「きょうはたくさんの飛行機が展示されていて、こんなに飛行機を近くで見ることないので、とてもいい経験させてもらった」また、ターミナルビルでも、FDAのパイロットや客室乗務員の制服を着て撮影できたり、塗り絵コーナーなども設けられたりして人気をよんでいました。一方、3連休最終日の23日から、富士市の「香久山妙法寺」で開かれているのは「毘沙門天大祭」。毎年この時期に開かれ、ことしはあす25日までの3日間開催。毘沙門天様が人々の願いごとを聞いてくれるとされ、毎年、20万人ほどが訪れます。さらに、このお祭り、もう一つ有名なのが…。（伊藤 薫平 キャスター）「だるまのバラエティー豊富さに驚かされます。小さなものから特大サイズ。ヒゲが生えたものまでありますね」ダルマです。全国からダルマ店が集まる日本最大の「ダルマ市」としても知られていて、ダルマは、悪いことを肩代わりし、良いことを連れて来てくれるとされています。（杉山ダルマ店 芦川 博將 代表）「ダルマにかける願いは人それぞれですので、各々の願いがかなうように思っています」訪れた人は…。（富士市から）「子どもの健康ですよね。健やかに育ちますように…それだけが願いです。毎年のイベントの一つとして、家族でずっと来られたらなと」富士宮市から孫と来たというこの男性は…。（富士宮市から）「商売繁盛と家内安全それだけ。かなえるように頑張ります。」（毘沙門天 妙法寺 髙橋 尭薫 住職）「皆さまが楽しければ、それが神様が喜んでいる記となるわけです。ぜひ、お祭りを楽しんでいただけたらなと思います」春のような暖かさとなったこの連休。多くの人が出かけたようです。