国会で24日から高市首相の施政方針演説に対する代表質問が始まりました。中道改革連合の小川代表が来年度予算の年度内成立について、「何が何でも固執する必要はないのではないか」とただしたのに対し、高市首相は改めて成立への意欲を示しました。

中道改革連合・小川代表

「過去最大規模となる国民の税金の使い道を決める予算審議は、従来にも増して丁寧かつ慎重に行わなければなりません。必要な審議を省略してまで、何が何でも年度内成立に固執することはない」

高市首相

「国民生活に支障を生じないよう、 今後与党とも相談し、野党の皆様にも迅速な審議について御協力をお願いしながら令和8(2026)年度予算と今年度末までに成立が必要な法案の年度内の成立を目指してまいりたい」

小川代表は、予算の早期成立には可能な限り協力するとしながら、年度が変わる4月以降の国民生活に影響があるものについては2か月分の暫定予算の編成を提案しましたが、高市首相からそれに対しての言及はありませんでした。

また、高市首相は消費税減税や給付付き税額控除の実現に向け、設置を目指している超党派の「国民会議」について、「政府与党として国会に法案を提出する前に、野党や有識者も参加する形で国民的議論を進めたい」と、その必要性を訴えました。その上で、野党の協力が得られれば夏前に中間取りまとめを行いたいと強調しました。