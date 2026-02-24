「どうしてこんなにたくさん？」“りくりゅう”解説者すごいインテリだった 「いつか必ず対決したい」相手も明かす
ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場したTEAM JAPANのメンバーが24日、イタリアから帰国。MBSテレビ『よんチャンTV』（月〜金 後3：40 ※関西ローカル）は、フィギュアスケートの解説が話題となった高橋成美を迎え、特集を届けた。
【写真】優しい！三浦璃来のメダルの位置を確認する木原龍一
高橋は、経験にもとづく知識で競技を解説する一方、“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組の演技に対する「すごい！すごい！」「宇宙一ですよ！」といったワードや熱量で注目を集めた。
高橋は、松竹芸能所属でタレント活動も行う。フィギュアスケートペアで、2014年ソチオリンピック日本代表。2012年世界選手権ペア銅メダリスト。
事務所プロフィールの特技は「語学（英語・中国語が堪能）」となっているが、具体的には「7ヶ国」の言葉を話せるという。番組で「日本語・中国語・英語・フランス語・ロシア語・スペイン語・韓国語」と伝えられると、「どうしてこんなにたくさん？」「すごい！」と驚きの声があがった。
高橋は「日本語・中国語・英語は住んでいたから」「カナダに滞在していたときは、ケベック州でフランス語」「ロシア語・韓国語は大学でとったんですけど、コーチがロシアの先生だったりとかで」「スペイン語は、インターナショナルスクールに通っていたときの第二言語」と、自ら解説を加えた。
さらに「スケートが終わってからはクイズに目覚めました」と言い、共演した京大卒のロザン・宇治原史規に「いつか必ず対決したい」とライバル心をのぞかせた。
