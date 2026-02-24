新潟市は24日、ことし1月に発生した新潟市東区の市道陥没を受け、陥没箇所からつながる下水道管延長約1.5キロについて緊急調査を行った結果、大きな異常はなかったと発表しました。



市によりますとことし1月9日、下水道管の損傷によって発生した東区太平4丁目の市道陥没をうけ、市は陥没箇所から下流の下水道の接続点までの延長約1.5キロについて下水道管内の調査や路面下の空洞について調査しました。





その結果、合わせて20か所余りの軽微な破損や、下水管の中で水がしみ込んできているといった異常が確認されましたが、ただちに道路陥没を引き起こすような大きな異常は見つからなかったということです。今回の調査で確認された軽微な異常については状況に応じた修繕を行っていくとしています。また陥没のおそれがある箇所についても試掘した結果、路面下20センチの位置に空洞（長さ20センチ、幅20センチ、深さ15センチ）が確認されましたが、その日のうちに埋め戻し、路面を復旧したということです。このほか陥没箇所から下流マンホールまでの延長約30メートルについては、今ある下水管の内側に新たな仮設管を設置するなど陥没防止の応急対策工事を行い、硫化水素により腐食のおそれがある市管理の管路やマンホールで内径2メートル未満、布設から25年以上経過したコンクリート管においても今年度中に管内調査を行うとしています。新潟市東区太平4丁目では1月9日に約5メートル、深さ3メートルにわたる市道の陥没が発生。原因は下水道路管の老朽化と、下水から発生した硫化水素と管のコンクリートが反応し腐食したものとみられることから、陥没箇所と周辺について調査を行っていました。