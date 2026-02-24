【忘れられない出産の記憶】惜しかった！あと6分早かったら…【第18話まんが】#ママスタショート
「出産」。それは女性の人生で1〜2を争う大仕事。新たな生命をこの世に送り出す大役を果たしたママたち。今回は、そんな素晴らしい経験をしたママたちの感動と爆笑（？）の、「忘れられない出産の記憶」に関するエピソードをご紹介。
今回は、しっかり者のママに起こった一件です。
産後落ち着きを取り戻し出産費用の確認をはじめたママ。出産が22時6分だったため、22時以降に発生する深夜料金（深夜加算）が……！
ママ「あと6分早く産めてたらな〜」
たった6分で支払い総額が変わっていたかもしれないなんて。「私、どうして頑張れなかったの！？」なんて思うのも、出産ならではかもしれません。ちなみに6分早くても時間外料金（時間外加算）は発生していますが、それでも6分の差は大きいのです。
実はあと2時間遅れていたら、休日料金（休日加算）が上乗せされるところだったのだそう。それに比べれば……。
夫「君と赤ちゃんが無事なら追加料金なんてどうでもいいよ俺は」
あら？ もうっ、ラブラブですね。しっかり者のママと優しいパパさん。家族みんなで末永くお幸せに〜！
忘れられない出産の記憶、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、しっかり者のママに起こった一件です。
産後落ち着きを取り戻し出産費用の確認をはじめたママ。出産が22時6分だったため、22時以降に発生する深夜料金（深夜加算）が……！
たった6分で支払い総額が変わっていたかもしれないなんて。「私、どうして頑張れなかったの！？」なんて思うのも、出産ならではかもしれません。ちなみに6分早くても時間外料金（時間外加算）は発生していますが、それでも6分の差は大きいのです。
実はあと2時間遅れていたら、休日料金（休日加算）が上乗せされるところだったのだそう。それに比べれば……。
夫「君と赤ちゃんが無事なら追加料金なんてどうでもいいよ俺は」
あら？ もうっ、ラブラブですね。しっかり者のママと優しいパパさん。家族みんなで末永くお幸せに〜！
忘れられない出産の記憶、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部