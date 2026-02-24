高級食パン店の奥に潜む…隠れ家イタリアンで人気の“ならではサービス”「びっくりしてもらい特別な空間に」
看板はあるのに入口が見つからない。隠れ家イタリアン「ポルタ ビアンカ」は、高級食パン店の奥にひっそりと潜む名店です。本格パスタに加え、生食パン食べ放題という意外なサービスで人気を集めています。
■高級食パン店の奥に潜むイタリアン
名古屋市中区にある高級食パン専門店「乃が美」。一見すると普通の食パン販売店ですが、よく見ると、食パンを買わずに店の奥へ進んでいく客の姿があります。
その先にある真っ白な扉を開けると、洗練された隠れ家空間が広がっています。2025年3月にオープンした「ポルタ ビアンカ」です。
客：
「ハマグリとからすみのオイルソースがおいしかった」
別の客：
「サラダとスープ、メインのパスタのセットがおいしかった」
ランチで味わえるのは、サラダ、スープ、パン、デザートまで付いた「パスタランチセット（ドルチェ付き）」（2800円～）。
新鮮で大ぶりなハマグリとカラスミをふんだんに使ったオイルソースのパスタや、フレッシュトマトとモッツァレラチーズに長芋をアクセントとして加えたトマトベースのパスタなど、シンプルだからこそ腕が問われる本格派の味が楽しめます。
■分かりづらさへのこだわり
なぜ、食パン専門店の奥にイタリアンレストランがあるのでしょうか。
店長：
「元々ここでパンを作っていましたが、工場が移転して製造をやめました。そこで、隠れ家的にひっそりと店を始めました」
そして、乃が美を運営する店だからこそのサービスが「高級生食パン食べ放題」です。
客：
「フワフワで、何も塗らなくてもおいしい」
別の客：
「おかわり4回ぐらい。お腹いっぱいで恥ずかしいです」
贅沢に極厚にカットされた食パンは軽くトーストされ、外は香ばしく中はふんわり。まさに、“生食パン”の魅力を存分に味わえます。
さらに夜には、和風だしベースの「チーズフォンデュコース（前菜・サラダ・パスタ・ドルチェ・ドリンク付き）」（6800円）も用意。もちろん、生食パンがおかわり自由です。
高級食パン専門店だからこそできる食べ放題サービスが話題を呼び、オープン以来じわじわと認知度を高めています。
それでも、あえて看板は控えめで、入口も分かりづらいまま。その理由について、店長はこう語ります。
店長：
「連れてきたもらったお客さんにびっくりしてもらいたい。特別な空間にしたい」
紹介した人が自慢できる店にしたい。そんな思いが、この“隠れ家”を形づくっています。
2026年2月2日放送