看板はあるのに入口が見つからない。隠れ家イタリアン「ポルタ ビアンカ」は、高級食パン店の奥にひっそりと潜む名店です。本格パスタに加え、生食パン食べ放題という意外なサービスで人気を集めています。

■高級食パン店の奥に潜むイタリアン





名古屋市中区にある高級食パン専門店「乃が美」。一見すると普通の食パン販売店ですが、よく見ると、食パンを買わずに店の奥へ進んでいく客の姿があります。

その先にある真っ白な扉を開けると、洗練された隠れ家空間が広がっています。2025年3月にオープンした「ポルタ ビアンカ」です。

客：

「ハマグリとからすみのオイルソースがおいしかった」

別の客：

「サラダとスープ、メインのパスタのセットがおいしかった」



ランチで味わえるのは、サラダ、スープ、パン、デザートまで付いた「パスタランチセット（ドルチェ付き）」（2800円～）。

新鮮で大ぶりなハマグリとカラスミをふんだんに使ったオイルソースのパスタや、フレッシュトマトとモッツァレラチーズに長芋をアクセントとして加えたトマトベースのパスタなど、シンプルだからこそ腕が問われる本格派の味が楽しめます。

■分かりづらさへのこだわり





なぜ、食パン専門店の奥にイタリアンレストランがあるのでしょうか。



店長：

「元々ここでパンを作っていましたが、工場が移転して製造をやめました。そこで、隠れ家的にひっそりと店を始めました」

そして、乃が美を運営する店だからこそのサービスが「高級生食パン食べ放題」です。



客：

「フワフワで、何も塗らなくてもおいしい」

別の客：

「おかわり4回ぐらい。お腹いっぱいで恥ずかしいです」

贅沢に極厚にカットされた食パンは軽くトーストされ、外は香ばしく中はふんわり。まさに、“生食パン”の魅力を存分に味わえます。



さらに夜には、和風だしベースの「チーズフォンデュコース（前菜・サラダ・パスタ・ドルチェ・ドリンク付き）」（6800円）も用意。もちろん、生食パンがおかわり自由です。

高級食パン専門店だからこそできる食べ放題サービスが話題を呼び、オープン以来じわじわと認知度を高めています。



それでも、あえて看板は控えめで、入口も分かりづらいまま。その理由について、店長はこう語ります。



店長：

「連れてきたもらったお客さんにびっくりしてもらいたい。特別な空間にしたい」



紹介した人が自慢できる店にしたい。そんな思いが、この“隠れ家”を形づくっています。



2026年2月2日放送