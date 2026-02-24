「22歳になりました！」吉田鈴が誕生日を報告、“ほっぺハート”や上目遣いショットにファンから声援殺到
吉田鈴が自身のインスタグラムを更新。2月21日で「22歳になりました！」と嬉しそうに投稿した。今年は米国女子ツアー「ホンダLPGAタイランド」に参戦するために滞在しているタイで誕生日を迎えた吉田は、「今日も試合頑張ってきます！」と試合に対する前向きな気持ちも同時に記していた。
【写真】吉田鈴の“ほっぺハート”
吉田の今季初戦は、初めて参戦する米ツアーとなったが、結果は61位に終わった。しかし選手たちのレベルの高さを痛感しつつも、ユーティリティの精度に手応えを感じたことなどを試合後のインタビューで明かした。今回の投稿では試合から離れた楽しい写真を何枚も公開。ライトアップされた恵比寿ガーデンプレイスで“ほっぺハート”をする姿や、ゴルフウェアで雪景色の中に立つ姿、エスカレーターに乗りながらカメラを見上げる姿やうどんを食べている姿などが続いた。また姉・優利との2ショットもあった。この投稿には多くのファンから「誕生日おめでとう」とのお祝いコメントが殺到。そして「今シーズンの活躍が楽しみです！」「元気いっぱい頑張ってね」「ずっと笑顔を見ていたいです」などの温かい声援が送られていた。2024年のプロテストに4度目の挑戦で合格した吉田のルーキーイヤーは、レギュラーツアー34試合に参戦し24試合で予選を通過。メルセデス・ランキングは51位で、惜しくも50位以内の選手に付与されるシード権は逃したが、55位以内に入り前半戦の出場権を獲得している。次戦は国内女子ツアー開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」にエントリー。プロとしての初優勝を目指すシーズンがいよいよスタートする。
ゴルフ情報ALBA.Net
