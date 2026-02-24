堀琴音が「ずっと憧れの人」と久しぶりの再会！「幸せ鷲掴み！って感じ」とファンも大喜び
堀琴音が自身のインスタグラムを更新。「久しぶりの桃子さん」と記すと、姉・奈津佳と一緒に上田桃子と再会したことを嬉しそうに投稿した。
そして「ママになってもキラキラで、ベビーも可愛すぎました」と、昨年10月に誕生した男の子にも会えたことを喜んだ。投稿では3人が笑顔でピースをする写真と、スマホを操作する上田をこっそり撮影した写真の2枚を公開。そして「やっぱりずっと憧れの人」と、大先輩への思いを素直に明かしていた。この投稿を見た上田は「こちらこそ楽しい時間をありがとう〜」とお礼のコメント。またファンからも「あっ、桃ママや お元気そう」「桃ちゃん幸せ鷲掴み！って感じ」などの声が寄せられていた。昨年の堀は「日本女子オープン」で3年ぶりの通算3勝目をメジャー大会で飾るなど、安定した成績を残しメルセデス・ランキングは17位でフィニッシュ。今年は3月5日に沖縄で開幕する今季初戦「ダイキンオーキッドレディス」にエントリーしている。
