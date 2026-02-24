ビクター・シュワーツ氏は40年前にワインの輸入を手掛けるVOSセレクションズを始めた/Courtesy Victor Owen Schwartz

（CNN）トランプ米大統領が昨年、世界恐慌下の1930年以来となる大規模な関税引き上げを表明した時、企業のCEO（最高経営責任者）たちは大半が口を閉ざした。トランプ氏が掲げる構想に反対すること、ましてや看板の経済政策に逆らうことによる代償は、政策が施行された場合よりさらに大きいかもしれないと、すでに思い知っていたからだ。

何十億ドルもの年間収益がかかっているだけに、多国籍企業のトップたちはほぼ静観に回った。しかし、ニューヨークでワインの輸入を手掛けるVOSセレクションズという小規模企業のオーナー、ビクター・シュワーツ氏は、大きな一歩を踏み出した。

同氏はトランプ関税を覆そうとする法廷闘争の顔となり、そして勝訴した。連邦最高裁が20日、同氏らの主張を認める判決を下した。

シュワーツ氏が同日、判決後にCNNとのインタビューで語ったところによると、同氏は当初、これほど目立つ役割に就くことを躊躇（ちゅうちょ）したという。

シュワーツ氏は「訴訟に参加するのはいいとしても、原告団を率いることには大きなためらいがあった」と振り返る。

だが、家族の紹介で非営利の公益法律事務所「リバティー・ジャスティス・センター」と出会い、リーダーを引き受けた。同事務所はトランプ氏が一方的な関税の根拠として1977年の国際緊急経済権限法（IEEPA）を適用したことの是非を争点に、訴訟の準備を進めていた。

大手企業がほぼ傍観の構えを続けるなかで、シュワーツ氏は自分が「最後のとりで」になったように感じた。

そして昨年4月14日、リバティー・ジャスティス・センターが「VOSセレクションズ対トランプ」と題する訴訟を提起。これが最終的に、米国内の12州による訴訟、知育玩具メーカー「ラーニング・リソーシズ」が起こした訴訟と統合された。

最高裁はトランプ氏の関税を違憲と判断し、シュワーツ氏は勝利した。だがその勝利のために、私生活が犠牲になった。

「絶えずメッセージやメールで攻撃され、止めることができない」「険悪な状況だ」と、同氏は言う。「事務所のドアにはずっとカギをかけたままだ」

「ただ値上げするというわけには」

シュワーツ氏の会社は世界16カ国からワインや蒸留酒を輸入している。米国の複雑な関税法には慣れているし、特にトランプ氏の在任中は税率が目まぐるしく変わることも承知している。たとえば昨年のある時点で、トランプ氏は欧州連合（EU）からの輸入品に50％の関税をかけると警告を発した。

「現在の経済環境が、特に私の業界で極めて不健全なのは確かだ」「（トランプ氏が一律関税を発表した昨年4月2日の）『解放の日』以降、私たちはすべての取扱商品を見直さなければならなかった」

「ただ値上げするというわけにはいかず、小切手を書けば済む大企業と違って私たちが負担すればいいというわけにもいかない」と、シュワーツ氏は語る。同氏は4月以降、推定で少なくとも10万ドル（約1500万円）単位の関税を負担してきたという。

シュワーツ氏ら輸入業者が勝訴したということは、多額の還付が受けられる可能性を意味する。昨年12月14日時点の米税関・国境警備局（CBP）による関税収入データから、還付金の総額は少なくとも1340億ドル（約21兆円）に上るとみられる。ただし、具体的にどんな手続きになるかは不明のままだ。

一方、トランプ氏は20日の判決をものともせず、新たな関税を打ち出している。

シュワーツ氏はこの関税への懸念を口にしたが、今度は少なくともはるかに範囲が限られ、期間も制限されている。

世界最大の権力者と戦う

世界最大の権力者に逆らうことによるリスクは、シュワーツ氏も十分認識していた。

全米の企業から党派を問わず寄せられた支援のおかげで、批判を浴びても持ちこたえることができたと話す。

同様にラーニング・リソーシズのリック・ウォルデンバーグCEOも、トランプ政権の関税に立ち向かったことを大変誇りに思っている。

「計算式は単純だった。政権が求める関税は払えなかった」と、ウォルデンバーグ氏は振り返る。ただ、同氏は総額「100万ドル（約1億5000万円）規模」に上る訴訟費用を自ら負担しなければならなかった。

小企業の行動に便乗して

第1次トランプ政権の鉄鋼関税に対する訴訟を率いた弁護士のアラン・モリソン氏は、多くの企業がこういう対決を敬遠してきた理由も理解できると話す。

ただし今回は小売り大手コストコを含む数千社が、関税の還付に備えて政府を訴えた。シュワーツ氏やウォルデンバーグ氏のようなリスクを冒すことなく、還付金を確保しようとする動きだ。

シュワーツ氏は、自分の負ったリスクで大手企業が得をしても気にしないと語る。「火を起こすにはマッチが必要。私はそれでいい。気を悪くしたりせず、誇りを持とうと思う」

シュワーツ氏は勝利を祝って、古いフランスワインを開けるつもりだと話した。