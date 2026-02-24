衆院選で高市総理の思惑通り、自民党が圧勝したことで日本に暮らす外国人が恐れているという。2月24日「長野智子アップデート（文化放送）」では、政治経済評論家の古賀茂明が身近に聞いた情報を伝えた。

古賀「在日韓国人のAさんという方から私の友人の女性に連絡があって『今度の選挙は怖くて1人じゃ見られないから選挙特番一緒に見てくれない』と言われたらしいんですよ。2人で見始めて午後8時、これから開票ですっていう時、すぐに自民大勝って流れてきたじゃないですか。その瞬間にAさんは『手が震えてきちゃった』って言ってたそうです。暗い気持ちになったけど、最後まで諦めきれずに『もしかしたら、あの候補が比例で復活するかもしれない』と見ていたそうですけど、想像以上の自民党圧勝でガッカリして帰ったそうです。その時にAさんが最後に残した言葉が『俺たち本当にヤバいかも』だったそうです」

長野「高市総理って日中関係はうまくいってないけど、韓国とはなんとか外交的にはうまくいってる状況だと思うんですけど」

古賀「そうですね。韓国と中国両方相手にするっていうのは外交的にマズく、特に韓国と中国が組まれると困るのでそのへんは考えているのではないでしょうか。また日本の若い人は結構韓国が好きな人が増えてるじゃないですか。それもあって韓国にはやさしくっていうのが高市さんの方針なんですけれど、本当にそうなのかっていうと、必ずしもそうじゃないと私は思っているんですけど。在日で凄く長く日本にいる人に話を聞いてきたんですけど、近くに頼る人がいるとか、コミュニティがあるとか、そういう人はいいんだけど、日本に来て日が浅いとか、一人暮らしとか、そういう人は本当に高市さんが出てきたっていうだけで絶望を感じているようです。例えば女性の一人暮らしで年中ヘイトデモがありますっていうニュースを身近に聞いていると、いつ自分が標的にされるか怖いと思っているわけじゃないですか。そういう中で高市さんが出てきたっていうのは怖いだろうなと思います」