¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¿ûÌîÃÒÇ·¤¬Êú¤¯¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ø¤Î°Ú·É¤ÎÇ°¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¤½¤³¤ËÃ£¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£²£´Æü¤Ë¼ÂÀï¼°¤ÎÅêµåÎý½¬¡¦¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¡£ÂÇ¼Ô£¹¿Í¤ÈÂÐÀï¤·°ÂÂÇÀ¤ÎÂÇµå¤Ï£³ËÜ¤È¤·¤¿¡£
¡¡´ÓÏ½¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£ºäËÜ¤éÊá¼ê¿Ø£³¿ÍÁ´°÷¤ò½÷Ë¼Ìò¤Ë£³£·µå¤òÅê¤¸¤¿¿ûÌî¡£¸ÅÁã¡¦µð¿Í¤Î¸åÇÚ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ»³¤é¤Ë°ÂÂÇ¤³¤½ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Êá¼ê¿Ø¤ÈÊÑ²½µå¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤ÉÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é½¼¼Â¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï£±Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¹ñ¸å½é¤á¤Æ¤½¤ÎÍ¦»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¿ûÌî¤À¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÂ¿Ê¬°ã¤¦Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÊý¤È¤«¡¢¡ØÊá¼ê¤¬¸«¤¿¤¤¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤òÅê¤²¤¿¡£¤¤¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜºê»öÁ°¹ç½É¤â¤³¤ÎÆü¤¬ºÇ½ªÆü¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¤È¤âÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢£²£³Æü¤Ë¤Ï£±»þ´ÖÄ¶¤â¤Î´Ö¡¢£²¿Í¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥á¥â¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤¿¡×¤È½àÈ÷ËüÃ¼¤ÇÎ×¤ó¤À¿ûÌî¤Ê¤À¤±¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËËÍ¤Îºâ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤È¡Ê£×£Â£Ã¤¬¡Ë»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÇÚ¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¿ûÌî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅöÁ³¡¢¿ûÌî¤âÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÂº·É¤ÎÇ°¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ê°ìÈÖÂº·É¤¹¤ëÅÀ¤Ï¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃµµæ¿´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãµµá¿´¤Î²ô¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦Á´¤Æ¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£¼ã¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ËÍ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼ÁÌä¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´Éô¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¹Í¤¨¤Æ¤ëÅú¤¨¤Î¡¢¤â¤¦£±£²£°¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ò¤Í¡¢Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤Þ¤À¤½¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Ê¤ª¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ÆÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ûÌî¡Ë
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¹ç½É½ªÎ»¤òµ¡¤Ë°ìÃ¶¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦Í½Äê¡£ÀèÇÚ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È²á¤´¤·¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¶»¤Ë¡¢¿ûÌî¤Ï¼«¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈá´ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄº¡×ÅþÃ£¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£