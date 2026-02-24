ハイヒール・モモコ、こだわり光る着物姿を披露 帯はシャネルの服を“リメイク”したお気に入り、髪留めも「80年代 CHANELのブローチ！」
お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（62）が23日、自身のインスタグラムを更新。「毎年楽しみにしている『十四代の飲み比べ会』で、下鴨茶寮に行きました!!」と明かし、“こだわり”光る着物姿を披露した。
【写真】黒地の合わせ×シャネルの服を“リメイク”した帯で決めた“こだわり光る”モモコの着物姿
着物について「小さい花柄の黒の合わせに、CHANEL の服を帯にしたお気に入りで締めました」と明かし、全身ショットなど4枚の写真をアップ。髪留めは「80年代 CHANELのブローチ！」、バッグは「まりこママから誕生日にいただいたものです」と説明している。
モモコは「お酒もお料理も、最高でした」と大満足の様子。会場では、元サッカー日本代表の中田英寿氏と遭遇したことを明かし、記念の2ショット写真も披露している。
