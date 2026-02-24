【RIZIN】ダウトベック「急性循環機能障害」で欠場、福田龍彌戦が中止に【コメント全文】
3月7日開催の『RIZIN.52』（有明アリーナ）で福田龍彌と対戦予定だったカルシャガ・ダウトベックが、急性循環機能障害のため欠場することが決定。この一戦は中止となった。
公式発表によると、ダウトベックは体調不良を訴え病院に緊急搬送され、急性循環機能障害と診断された。
ダウトベックはコメントを寄せ「深刻な医療上の問題により、やむを得ず試合を欠場することになりました」と報告。「私にとってまた一つの大きな試練であり、簡単に受け入れられるものではありません」とショックを受けながらも、「それでも、試練には必ず意味があると信じています。この困難を乗り越え、完全に回復し、これまで以上に強くなって必ず戻ってきます」と再起を誓った。
対戦する福田や関係者へ「期待を裏切る形となってしまったことを心よりお詫び申し上げます。皆様の支えは私にとって何よりも大きな力であり、このような時だからこそ、その存在の大きさを強く感じています」と謝罪。
最後は「より強く、より健康な姿で戻り、皆様にふさわしいパフォーマンスをお見せできるよう必ず復帰します」と締めくくった。
ダウトベックは2018年にRIZINに初参戦し、朝倉未来と対戦。6年を経て2024年からレギュラー参戦すると、得意の強打でKO勝利を重ね、同年大みそかにYA-MAN、2025年3月には元フェザー級王者の鈴木千裕にも勝利した。今年からバンタム級に転向し、その初戦として福田と対戦予定だった。
●カルシャガ・ダウトベック コメント
私はこの3月、バンタム級転向第一試合目で実力者の福田選手を相手に次期挑戦者をかけた試合に臨む事を心から楽しみにしていました。
しかしながら、深刻な医療上の問題により、やむを得ず試合を欠場することになりました。
これは私にとってまた一つの大きな試練であり、簡単に受け入れられるものではありません。それでも、試練には必ず意味があると信じています。この困難を乗り越え、完全に回復し、これまで以上に強くなって必ず戻ってきます。
対戦相手の福田選手、プロモーション関係者の皆様、そして何よりもファンの皆様へ ―― 期待を裏切る形となってしまったことを心よりお詫び申し上げます。皆様の支えは私にとって何よりも大きな力であり、このような時だからこそ、その存在の大きさを強く感じています。
良い時も悪い時も、共に歩んでくださり本当にありがとうございます。皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたします。
より強く、より健康な姿で戻り、皆様にふさわしいパフォーマンスをお見せできるよう必ず復帰します。
